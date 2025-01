Vecinos de Las Heras reclaman por falta de agua desde Nochebuena: la respuesta del gobierno

“El 24 a la tarde ya empezó a salir un poquitito de agua y de repente ya está. No salió más. Pero nosotros, en mi casa en particular y en la de algunos vecinos, 15 días antes, a las 3 de la tarde, nos quedábamos sin agua”, agregó Ruth.

A raíz de este problema, los residentes deben ponerse una alarma a las 5 de la mañana para levantarse a llenar botellas con agua. “Vivir sin agua no es nada agradable. Aquí no hay limpieza en la casa, ningún baño, hay ropa sin lavar…”, continúa. La situación es la misma en todas las viviendas, y en otras incluso se agrava por la presencia de adultos mayores, bebés o niños chicos. “Una vecina tiene 85 años y [le dice a su hija] “¿por qué no me das agua?, ¿por qué no me bañas?”. Ella no entiende que no tenemos”, completa Ruth.

La respuesta del gobierno ante el reclamo de los vecinos de Las Heras

Radio Andina se comunicó con las autoridades correspondientes esta mañana y aseguraron que ya se está trabajando en la resolución del problema. Desde Aguas Mendocinas explicaron que “no es todo el barrio, es una calle. Hace un par de semanas hubo una obstrucción y se solucionó el inconveniente".

"Esta situación es diferente, es una sola calle, una cuadrilla está yendo al lugar para solucionar esta situación”, completaron, para tranquilidad de los vecinos.

Aquellas personas que experimenten problemas con el servicio de agua potable pueden realizar su reclamo por vía telefónica al 0810-777-2482, las 24 horas.

