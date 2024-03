Vacuna contra el dengue: precios, dosis y cómo conseguirla en Mendoza

Estos nuevos casos confirmados se suman a los que el Ministerio de Salud había contabilizado en su último informe epidemiológico, presentado el pasado 8 de marzo. Allí, se indica que 27 casos no poseen antecedente de viaje por lo que se consideran casos autóctonos. A este número, se sumaron otros cinco casos que fueron confirmados por el Ministerio de Salud durante el lunes por la tarde.

Los mismos fueron descubiertos en pacientes de: Guaymallén, Godoy Cruz, Capital, Maipú, Las Heras y Luján de Cuyo.

Dengue casos autóctonos.png

Frente a cuatro casos casos autóctonos, desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza indicaron a Sitio Andino que en Mendoza se encuentra disponible una vacuna contra el dengue.

"En Mendoza se consigue la vacuna, pero es a través de demanda. La gente puede ir a la farmacia y encargar la vacuna. El farmacéutico se pone en contacto con la droguería y, en un lapso prudente de 24 a 48 horas, ya se puede retirar", explicó Mario Valestra, presidente de Colegio Farmacéutico de Mendoza (COFAM).

En este sentido, Valestra explicó que es difícil que las farmacias tengan stock en el momento porque hasta ahora "no es una vacuna que tenga alta demanda en la gente. Además, se suma su alto valor: 70 mil pesos la dosis.

"No todas las obras sociales o prepagas tienen la cobertura. Las obras sociales provinciales tienen el 40% de cobertura, otras se manejan por reintegro", explicó Valestra.

Y agregó: "Pami no la cubre porque no es recomendada en personas mayores de 65 años. Esto no significa que no puedan aplicarla, para eso tienen que consultar a los médicos".

dengue.avif

Dengue: dosis y demanda

Si bien desde el Colegio Farmacéutico aseguran que no poseen estadísticas de demanda de la vacuna, estiman que en las próximas semanas pueden tener incrementos en las consultas sobre la misma. A su vez, puntualizaron que solo una de dos droguerías en Mendoza realizan la vacuna.

"Hay dos droguerías en Mendoza; una de ellas tiene producción de la vacuna y, la segunda no. Como la provincia no es una zona endémica, o no lo fue durante mucho tiempo, no es una vacuna de alta demanda", aseguró Valestra.

Por su parte, desde el Cofam explicaron a Sitio Andino que no solo se trata de una dosis de la vacuna, sino que son tres.

"Son tres dosis. Se coloca una, a los seis meses la segunda y al año la tercera. No significa que no puedan colocarse solo una dosis, pero el calendario de vacunación contra el dengue está completo con las tres dosis", dijo.

casos notificados en mendoza.png

Frente al importante precio de las dosis, $210.000 para tener el calendario completo, desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza remarcan la importancia de las medidas preventivas.

"Hay que usar repelentes y recordar que los niños menores de dos años deben usar productos aptos para ellos; quitar todos los elementos que puedan tener agua estancada; recordar limpiar las piletas de casa. Hay que tratar de que nuestra casa no sea un caldo de cultivos para los mosquitos", finalizó Valestra, quien a su vez indicó que "ya no hay problemas con la escasez de repelentes, como sí lo hubo a fines de enero y principios de febrero".

