Una aerolínea aterriza en Mendoza con vuelos directos a Punta Cana

Tras obtener la autorización del Gobierno Nacional , Mendoza podrá contar con vuelos directos a Punta Cana . La aerolínea dominicana Arajet S.A. fue habilitada a operar rutas regulares que conectarán la provincia con el Caribe , en un movimiento que podría fortalecer el turismo y el intercambio comercial.

La medida fue oficializada este miércoles 13 de agosto a través de la Disposición 21/2025 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo de la Nación , publicada en el Boletín Oficial. La autorización incluye vuelos de ida y regreso en tres rutas: Punta Cana–Mendoza , Punta Cana–Córdoba y Punta Cana–Rosario , en el marco del Memorando de Entendimiento firmado entre Argentina y República Dominicana en diciembre de 2024.

Según la normativa, la empresa dominicana cumplió con todos los requisitos legales y administrativos exigidos para brindar este servicio y fue designada oficialmente por la autoridad aeronáutica de su país para realizar vuelos regulares y no regulares hacia territorio argentino.

La habilitación forma parte del acuerdo bilateral vigente entre ambos países, que busca impulsar el intercambio turístico y comercial. En este marco, Arajet podrá transportar tanto pasajeros como mercancías , lo que abre la puerta a nuevas oportunidades económicas y de conectividad.

Qué significa para la provincia de Mendoza

Para la provincia, el arribo de la low cost Arajet supone una conexión directa con el Caribe, sin necesidad de realizar escalas en Buenos Aires u otras ciudades internacionales. Esto podría incrementar el flujo turístico, tanto de mendocinos que eligen Punta Cana como destino vacacional, como de visitantes extranjeros interesados en el vino, la gastronomía y la Cordillera de los Andes.

image Arajet Airlines, la low cost que tendrá un vuelo directo de Mendoza a Punta Cana. Foto: @AraJetAirlines

La medida llega en buen momento, ya que las playas de Centroamérica son algunas de las más elegidas por los mendocinos. Tanto datos del Indec como agencias de viaje revelan que, este año, la mayoría de los locales optó por viajar a México y el Caribe, seguidos por Chile.

El perfil del turista mendocino se diversifica y, en adición a los destinos tradicionales, gana terreno lo que las agencias denominan Caribe diferente, con lugares como Aruba, Curazao y Bahamas. Otros viajeros se inclinan por playas más lejanas como Palma de Mallorca, Zanzíbar o Tailandia

Próximos pasos

Si bien la disposición habilita legalmente a la compañía a operar, todavía resta que Arajet defina la fecha de inicio de las operaciones, la frecuencia de los vuelos y los horarios. Estos detalles deberán ser informados por la aerolínea y aprobados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Así arribó Arajet a Argentina (Buenos Aires)

En la página web de la línea de bandera dominicana, comunican que ya tienen conexión con 28 destinos en 16 países en Norte, Centro, América del Sur y el Caribe. “Muy pronto compartiremos noticias en nuevos destinos. Nuestra red de destinos se sigue expandiendo”, completan.

Con esta autorización, Mendoza se suma al mapa de vuelos directos internacionales con el Caribe, consolidando su posición como uno de los aeropuertos más importantes del interior del país para las conexiones de larga distancia.