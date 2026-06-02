4 de junio de 2026
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Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Un colegio privado de Mendoza prohibió las figuritas del Mundial: los argumentos de las autoridades

El Instituto Nadino comunicó a las familias que los alumnos no podrán llevar figuritas a la escuela. La medida busca evitar interrupciones en clase, discusiones entre estudiantes y pérdidas de los tradicionales coleccionables.

Un colegio privado de Mendoza prohibió las figuritas del Mundial para evitar conflictos y distracciones

Un colegio privado de Mendoza prohibió las figuritas del Mundial para evitar conflictos y distracciones

Por Sitio Andino Sociedad

La llegada del álbum y las figuritas del Mundial 2026 volvió a despertar la pasión de miles de chicos en todo el país. Sin embargo, en una escuela privada de la Ciudad de Mendoza decidieron poner un límite a esa fiebre futbolera dentro de las aulas.

Se trata del Instituto Nadino, que en las últimas horas envió un comunicado a las familias solicitando que los estudiantes no lleven figuritas al establecimiento. Según explicaron desde la institución, la decisión responde a una serie de situaciones que comenzaron a registrarse en el ámbito escolar y que, aseguran, afectan el normal desarrollo de las actividades pedagógicas.

A través de un mensaje dirigido a padres y madres, la escuela pidió colaboración para evitar que los alumnos concurran con los tradicionales sobres y figuritas coleccionables.

Los motivos de la prohibición

En el comunicado, la institución detalló tres razones principales para adoptar la medida.

Por un lado, señalaron que el intercambio y la búsqueda de figuritas generan "desconcentración y alboroto en el aula", lo que dificulta el normal desarrollo de las clases.

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Según las autoridades, los chicos se distraen por las figuritas.

Según las autoridades, los chicos se distraen por las figuritas.

Además, advirtieron sobre la aparición de conflictos entre compañeros vinculados al intercambio de figuritas, una situación que suele repetirse cada vez que se lanza una colección de gran popularidad entre los niños.

Por último, mencionaron los inconvenientes derivados de la pérdida o extravío de figuritas, hechos que terminan generando reclamos y malestar entre los estudiantes.

"Contamos con su apoyo para evitar estas situaciones que dificultan el accionar docente y nada tienen que ver con lo pedagógico", expresaron desde la institución educativa.

Un fenómeno que se repite en las escuelas

La decisión del Instituto Nadino reavivó una discusión que suele aparecer cada vez que una colección de figuritas despierta entusiasmo entre los alumnos.

Mientras algunos consideran que el intercambio puede favorecer la socialización y el compañerismo, otros sostienen que la actividad genera distracciones, discusiones y conflictos que terminan trasladándose al aula.

Lo cierto es que la fiebre por completar el álbum del Mundial ya comenzó a sentirse en Mendoza y, al menos en esta escuela, las figuritas deberán quedar fuera de las mochilas durante el horario escolar.

El comunicado concluye agradeciendo "la comprensión y colaboración de todas las familias" para garantizar el normal funcionamiento de las clases.

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