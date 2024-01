Un centenar de despidos en Newsan incluyó hasta una empleada con cáncer

La situación de Paola Corvalán ya era precaria antes de su enfermedad. Es una empleada con contrato de Prestación Permanente Discontinua (PPD). Los PPD son contratos que por sus condiciones, no están contemplados en ninguna de las ayudas que presta la ANSES. Esto deja a este tipo de contratados desamparados frente a un sinnúmero de situaciones.

image.png Despido laboral: se filtró una lista en una de las ensambladoras de tecnología más grandes del país y la misma incluyó hasta una empleada con tratamiento oncológico

El descargo de Paola

“Gente, ahora que tengo que hacer yo, enferma, siendo el único sostén esperando que pronto me den el efectivo en mi trabajo y poder curarme para volver a mi sitio laboral, y que pasó, tuve cierre de temporada, no cobre el mes de enero”, comienza el largo y desgarrador posteo de Paola en sus redes sociales a modo de descargo.

En el mismo se pregunta: “¿qué hago yo enferma, cómo sigo todos estos meses?” y agrega que “Newsan no me da respuesta, hoy me encuentro internada padezco de un cáncer, entrego mis certificados, todos mis estudios, y para qué, yo espero respuestas pero Recursos Humanos nunca me llamó”

En el extenso posteo Paola asegura que tuvo que ir “enferma y caminar planta por planta para encontrar respuestas, yo con carpeta médica en mano, con un diagnóstico de enfermedad sigo esperando su llamado y su respuesta”. Contundente descargo de una persona desesperada y defraudada por Rubén Cherñajovsky y compañía.

En comunicación con Noticias Argentinas, Paola contó que en marzo la van a trasladar a Córdoba para continuar con su tratamiento contra el cáncer. “Me siento totalmente sola, no recibí apoyo del gremio, que son los que hacen las listas de despidos, ni respuestas de Recursos Humanos”, aseguró con firmeza pero notablemente afligida por la situación en la que se encuentra.

Ya hace una semana que Paola recibió la noticia de su despido y el silencio de la empresa sigue siendo absoluto. “Sigo en la misma situación, me dejan afuera sin goce de haberes, con hijos a cargo, alquiler, mi enfermedad y un hijo de 4 años a cargo que está en tratamiento por problemas respiratorios”, enumera Paola y remata: “Yo hoy soy indigente”