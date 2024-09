Un celador fue cesanteado por Tadeo García Zalazar por ausentarse 75 días

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar , firmó la resolución que indica la expulsión de su trabajo a un celador que durante 75 días no asistió a su puesto de trabajo y que no se presentó a las audiencias solicitadas por la Oficina General de Sumarios.

El hombre fue citado a prestar declaración indagatoria en una audiencia pero no se hizo presente , por lo cual el instructor sumariante de la Oficina General de Sumarios ordenó la clausura del sumario y aconsejó "la sanción de cesantía" y la notificación al imputado para que pueda presenta los alegatos correspondientes.

¿Cuántos días no fue a trabajar el celador?

Según la totalidad de la documentación obrante, fueron setenta y cinco días los que el hombre no se hizo presente en el colegio donde trabajaba como celador titular. Además, las faltas no fueron justificadas, por lo tanto, no existe "la posibilidad de morigerar la sanción en los términos del artículo 28 del mencionado anexo.

El informe detalla que las faltas corresponden "En el orden 17 y 31, correspondiendo las mismas a los día 10/10/2019 a 31/10/2019 (22 días),1/11/19, 12/11/19 a 15/11/19 (4 días), 11/12/2019 a 31/12/19 (21 días), 11/02/2020 a 17/02/2020 (7 días),19/02/2020 a 29/02/2020 (11 días)".