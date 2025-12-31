Tras el aumento de los casos de sífilis, Mendoza activa una nueva estrategia sanitaria.

El aumento sostenido de los casos de sífilis en la provincia de Mendoza encendió las alertas del sistema de salud provincial. Se trata de una infección de transmisión sexual prevenible y tratable, pero que en los últimos años mostró una curva ascendente, con impacto especial en jóvenes, mujeres en edad fértil y el binomio madre-bebé.

Frente a este escenario, en el último Boletín Epidemiológico se informó que desde enero, el Ministerio de Salud de Mendoza pondrá en marcha una nueva estrategia reforzada de vigilancia epidemiológica , con el objetivo de detectar antes, notificar más rápido y cortar la cadena de transmisión.

Los datos oficiales reflejan que Mendoza no escapa a la tendencia nacional. Las notificaciones de sífilis vienen creciendo de forma sostenida, con incrementos interanuales significativos.

Los registros muestran que la mayor cantidad de casos se concentra en personas jóvenes y sexualmente activas, un grupo donde se observa una menor percepción de riesgo y un descenso en el uso del preservativo.

Uno de los puntos más sensibles del aumento de la sífilis es el riesgo de sífilis congénita, una condición que se produce cuando la infección no es diagnosticada ni tratada a tiempo durante el embarazo.

En este sentido, los equipos de Salud advierten que cada retraso en el diagnóstico o en la notificación puede tener consecuencias graves para el recién nacido, lo que refuerza la necesidad de controles prenatales oportunos y un sistema de vigilancia ágil.

Qué estrategia sanitaria se implementa desde enero

Ante el crecimiento de los casos, Mendoza decidió reforzar su estrategia de vigilancia epidemiológica, basada en los datos del Boletín Epidemiológico provincial. El plan que comienza en enero no crea un programa paralelo, sino que fortalece y ordena los circuitos existentes, con foco en la oportunidad de la información.

El eje central de la estrategia es reducir los tiempos de notificación al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. El objetivo es que los casos detectados en hospitales, centros de salud y laboratorios sean cargados sin demoras, permitiendo una respuesta sanitaria inmediata.

Por medio del plan "Testear y Tratar"para sífilis gestacional y congénita, se "asegurará la cobertura universal de testeo con pruebas rápidas Dúo (VIH/Sífilis) en el primer control prenatal y en cada trimestre, garantizando el tratamiento inmediato (idealmente el mismo día) para los casos de sífilis positivos.

Para lograr reducir los casos de sífilis congénita, se hará lo siguiente:

Validar el algoritmo diagnóstico, implementando el uso de un test rápido como punto de partida para el tratamiento inmediato de Penicilina Benzatínica sin esperar la confirmación para sífilis, y vinculación inmediata para la confirmación de VIH.

Extender el testeo y tratamiento a las parejas sexuales de las personas gestantes para evitar reinfecciones.

Evaluar la aceptabilidad del test rápido combinado y optimizar el circuito de insumos y notificación entre los CAPS y los laboratorios de referencia.

Generar evidencia e campo para la posterior implementación en el resto de la provincia.

Prueba piloto: primeras zonas evaluadas

Este proyecto se llevará adelante en centros seleccionados de Atención Primaria de la Salud (APS) priorizados, con una fecha estimada de inicio en el mes de enero del 2026:

En Lavalle , se integran área rurales con mayor dispersión geográfica: Centros de Salud 41 (Tres de Mayo), 40 (El Vergel), 43 (Costa de Araujo), 45 (Jocolí), 48 (San Miguel), 240 (Las Violetas), 239 (La Pega) y Hospital Sícoli.

, se integran área rurales con mayor dispersión geográfica: Centros de Salud 41 (Tres de Mayo), 40 (El Vergel), 43 (Costa de Araujo), 45 (Jocolí), 48 (San Miguel), 240 (Las Violetas), 239 (La Pega) y Hospital Sícoli. En Guaymallén, centros urbanos de áreas más pobladas: Centros de Salud 9 (Los Corralitos), 11 (Santa Elvira), 13 (Colonia Segovia), 16 (Villa Nueva), 214 (Bº Lihué), 222 (René Favaloro) y 246 (Puente de Hierro).

De este modo, en un contexto de aumento sostenido de los casos de sífilis, la provincia apuesta a diagnosticar antes, tratar a tiempo y proteger a las poblaciones más vulnerables, para frenar una enfermedad que, con controles adecuados, puede evitarse.