Transporte público: verano con menos frecuencias y un trámite obligatorio para no perder descuentos

En enero, los usuarios del transporte público deben actualizar el beneficio del Sistema Único de Boleto Electrónico para mantener la tarifa diferencial.

Transporte público: verano con menos frecuencias y un trámite obligatorio para no perder descuentos.

Transporte público: verano con menos frecuencias y un trámite obligatorio para no perder descuentos.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

El inicio del año trae consigo cambios logísticos para quienes se desplazan en transporte público por el Gran Mendoza. Desde la Subsecretaría de Transporte indicaron que, como es habitual durante el receso escolar, el sistema opera bajo el esquema de frecuencias de verano. Además, reforzaron la idea de actualizar el beneficio del Sistema Único de Boleto Electrónico para mantener los descuentos.

Transporte público en Mendoza, con menos frecuencias durante el verano.
Transporte público en Mendoza, con menos frecuencias durante el verano.

Transporte público en Mendoza, con menos frecuencias durante el verano.

Transporte público: menos colectivos en la calle

Debido a la marcada baja en la demanda por las vacaciones, las unidades circulan con una reducción aproximada del 20% en sus frecuencias habituales durante los días hábiles. Esta situación ha sido reprochada por muchos trabajadores mendocinos que deben esperar bastante tiempo para tomar la unidad correspondiente para dirigirse a su puesto laboral.

Esta medida busca optimizar el recurso ante la ausencia del movimiento escolar y la disminución de la actividad laboral en la Ciudad.

Desde el organismo aclararon dos puntos clave:

  • Días hábiles: es donde se percibe la reducción del servicio.

  • Fines de semana y feriados: el cronograma se mantiene sin cambios respecto a su funcionamiento habitual.

  • Vigencia: el horario de verano se extenderá hasta el inicio del ciclo lectivo, momento en que se restablecerán las frecuencias totales. Es decir, el 25 de febrero.

Las frecuencias se reducen sólo durante los días hábiles.
Las frecuencias se reducen sólo durante los días hábiles.

Las frecuencias se reducen sólo durante los días hábiles.

Trámite obligatorio para mantener descuentos en la SUBE

Además de los horarios, los usuarios deben estar atentos a su tarjeta SUBE física. Lo cierto es que para continuar percibiendo los descuentos locales y las tarifas diferenciales, es estrictamente necesario realizar un proceso de actualización del beneficio.

A diferencia de la SUBE Digital (donde la renovación es automática), quienes poseen el plástico deben validar su condición de forma manual. El trámite es ágil, no requiere turnos y se puede realizar de dos maneras:

1. Desde el celular (App SUBE)

Si tenés un teléfono con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC, podés hacerlo sin salir de casa:

  • Ingresá a la App SUBE.

  • Seleccioná la sección “Acreditá y consultá saldo”.

  • Elegí la opción “Ver saldo”.

  • Apoyá la tarjeta en la parte posterior del equipo y mantenela fija hasta que el sistema confirme la actualización del beneficio.

62c88d9f48c7e.jpg
Solo deberán actualizar los beneficios los que tengan la SUBE en formato físico.

Solo deberán actualizar los beneficios los que tengan la SUBE en formato físico.

2. En Terminales Automáticas (TAS)

Si no contás con un celular compatible, podés acercarte a cualquier Terminal Automática SUBE ubicada en dependencias públicas, estaciones o centros de atención. Solo hace falta apoyar la tarjeta durante unos segundos hasta que el mensaje en pantalla indique que la operación se completó correctamente.

Un dato a tener en cuenta es que los que no realicen esta actualización sufirán el cobro de la tarifa plana sin los descuentos vigentes.

