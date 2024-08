Trabajar en familia y con amigos, ¿sí o no?

“De eso se trata emprender” me contaba en el intercambio que pudimos tener para esta nota. “De generar, pulir y mutar”. Y es eso mismo lo que pasa en Parador Vitta. Se generan ideas, se elaboran y mejoran, y luego se busca innovar. Esto me hace pensar ¿Acaso no se trata de eso vivir? Me encanta cómo los proyectos y emprendimientos de las personas reflejan características de sus propios creadores.