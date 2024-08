Emprender, un puente hacia uno mismo.

Trabajar en relación de dependencia es difícil. Trabajar full time para uno mismo también lo es. Manejar los recursos de otro es complejo y administrar los de uno mismo ni hablar. Si todo es un desafío y puede llegar a ser difícil, ¿ con qué dificultad preferimos lidiar a la hora de trabajar ? ¿No es la vida misma nuestro mayor emprendimiento ? ¿Quién dijo que trabajar para otro no es también emprender un estilo de vida ?

Sin embargo, creo que emprender no se trataría solo de un negocio o proyecto de empresa. Siento que es algo más grande y que implica la realización de cualquier cosa que uno se proponga. Es además un puente, en algunos casos para cambiar el estilo de vida.

Puente hacia uno mismo

Cuando tenía 21 años recuerdo haberle dicho a mi mamá que quería estudiar para profesora de danzas y así abrir mi propia academia. Ella me hizo una sola pregunta que me marcó para todas las vidas posibles que podría elegir o no. “¿Pensaste en tu jubilación?”

Unos años después me encontraba trabajando como escribana. De lunes a viernes de 8:30 a 13:00 y por la tarde repetía una jornada similar algunos días. Trabajaba para otro escribano y al mismo tiempo no tenía un sueldo fijo, sino que cobraba honorarios por trabajos realizados.

Esta vida a la vista de algunos parecía ideal, sumado al preconcepto de que los escribanos ganan mucho por muy poco, cosa que es incorrecta. Para mí, esta vida era aburrida y al mismo tiempo vertiginosa. Con tiempo las certezas llegaron, esto no era para mí.

Siempre me dediqué a la danza, que luego se trasformó en el yoga. Esto lo hacía en paralelo al ejercicio profesional como escribana. Pero mi momento había llegado, quería dar ese salto y emprender cambio laboral y así cambio de vida. Y aquí aparecen mis primeros cuestionamientos: ¿El salto debía ser al vacío? ¿Dar ese salto implicaría un cambio radical y repentino? ¿Cómo sería mi jubilación? (pues la voz de mi madre estaría rondando un buen tiempo más)

En aquel entonces yo creía, ilusa, que hacer este cambio sería maravilloso, fácil y rápido. Pues no. Emprender con la danza y el yoga no era tarea fácil. No porque el rubro fuera complicado, aunque sí es complejo. Se trataba más de un proceso personal que debía elaborar y además darle tiempo.

Con esto quiero decir que a la hora de emprender hay algo que empieza desde adentro y debemos averiguar qué es. En mi caso fueron las ganas de hacer algo más creativo y desarrollar mis habilidades blandas. Estaba además en búsqueda de mayor libertad para mí.

Sin embargo, fue necesario, además de saber que sí quería, entender el costo que tendrían mis decisiones: ¿Qué era más costoso? ¿Seguir dónde y cómo estaba? ¿o cambiar? Pueden adivinar qué fue lo que pasó…

¿Qué dificultad elegimos?

Entonces, como dice Gastón Cuaranda, quien es mi mentor y se dedica a la facilitación y consultoría en innovación y gestión del cambio, “para cambiar se requiere un catalizador, un disparador. Necesitamos de cierto vértigo que active una reacción. El conflicto y la diversidad son catalizadores del cambio”. Bienvenidos sean a nuestras vidas. Seguir trabajando en esa escribanía era difícil y dejarla atrás e ir por otro rumbo también lo era. Si todo era difícil en aquella encrucijada, ¿entonces? ¿Qué dificultad habría de elegir? ¿Qué costo elegía pagar? Agrega Cuaranda que cuando el costo de quedarnos dónde estamos es más alto que el de irnos, el cambio pide lo suyo.

Ser emprendedor como estilo de vida

Hoy me dedico al yoga, tengo mi propio estudio junto a mi amiga y socia Cele. Cuando di el salto abrí dos estudios con el nombre de Conmoverte Yoga. Hace unos meses decidí cerrarlo y quedarme solo con el que tengo en sociedad, La Sede Estudio de Yoga.

Esos primeros estudios fueron el resultado de aquel salto; sin embargo, la historia no se quedó ahí. Emprender es todo un estilo de vida. Es entender sobre los ciclos y momentos donde hay contracción y aquellos donde hay expansión.

Cerrar el primer estudio fue el resultado de una nueva necesidad, de un nuevo vértigo. Emprender no es entonces solo abrir negocios. Se trata, como decía al comienzo de esta nota, de algo más grande y personal. Es un estilo de vida en donde nuestro emprendimiento nutren nuestra vida, y de la misma forma, es nuestra vida la que nutre a esos emprendimientos.

A la hora de emprender empezamos quizás con mucha motivación y luego lo que se hace difícil es sostener el cambio que dio como resultado el emprendimiento. Recordarnos el propósito con el que empezamos nos ayudará a sostener, pero también a evaluar y considerar nuevos cambios, rumbos y por qué no también, el cierre de algo que ya no tenía aquel propósito.

Algunos aprendizajes de mi experiencia:

¡Pensar sobre mis necesidades de cambio y mis ganas de hacer algo nuevo, pero ojo!! Podemos pensar sobre esas cosas con cuidado de no sobre pensar . ¿Ese emprendimiento qué costo tiene para mí? ¿Qué cambios implica en mi vida?

mis necesidades de cambio y mis ganas de hacer algo nuevo, pero ojo!! Podemos pensar sobre esas cosas con cuidado de . Conversar con personas que hayan tenido alguna experiencia, emprendiendo, nutrirme de ellos. Observar otros emprendimientos y emprendedores.

con personas que hayan tenido alguna experiencia, emprendiendo, nutrirme de ellos. otros emprendimientos y emprendedores. Saber que todo tiene una parte blanda y también dura . Hay algo que no nos gustará hacer, pero será necesario a la hora de llevar adelante cualquier emprendimiento.

. Hay algo que no nos gustará hacer, pero a la hora de llevar adelante cualquier emprendimiento. Tener metas u objetivos claros , así como también entender cuáles son nuestras ganas genuinas, nuestros miedos y poder visualizarnos haciendo lo que realmente queremos. Podemos preguntarnos ¿De dónde tomé esa imagen? ¿Qué modelos de éxito tengo en mi mente? ¿Qué es para mí el éxito? ¿Este emprendimiento se alinea con el estilo de vida que quiero? ¿Qué de mí se verá reflejado en mi emprendimiento?

, así como también entender cuáles son nuestras y poder visualizarnos haciendo lo que realmente queremos. Podemos preguntarnos No descartes el camino ya recorrido: En todo lo que ya hicimos hay algún aprendizaje o herramienta adquirida para implementar en lo que venga por delante.

