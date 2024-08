Esfuerzo: ¿Sí o No?

¿Crees que es posible lograr algo sin esfuerzo ? Se instala la idea de que hoy el esfuerzo no cotiza. Quizás sea en respuesta a generaciones anteriores donde mientras más fuerza se implementaba, más se merecía. Sin embargo, me pregunto si se trata del esfuerzo a cualquier costo, o si hay otro estilo a la hora de esforzarnos. No solo por hacer esfuerzos llegan las cosas, pero sí es seguro que sin este las cosas no llegaran. ¿Qué opinan?

Hoy, y entre mis contemporáneos, observo otro paradigma. Aparece la idea de que hacer demasiado esfuerzo no es bueno. Puedo observar esto en ideas asociadas a “lo que fluye”. Es decir, a no forzar, dejar que fluya, y además a la poca tolerancia de la frustración que traemos millenials y compañía.

Hace unos días, paseando por redes e investigando un poco sobre este tema, me encontré con un posteo que decía lo siguiente: “Que todo fluya hacia mí con facilidad, gozo y sin esfuerzo”. ¿En serio?

¿Es posible esto? Creo que hay una dosis adecuada de algunos factores, como por ejemplo la suerte, el destino, alguna magia mística también puede ser. Sin embargo, no creo que sin poner algo de mí, las cosas fluyan con tanta facilidad.

Cuando digo “poner algo de mí” me refiero exactamente al esfuerzo. Ahora bien, es importante distinguir qué tipo de esfuerzo vamos a poner. Podemos aplicar nuestros recursos y fuerzas sin discriminar, sin medir, aprender y analizar. O bien podemos trazar una ruta y optimizar el uso de nuestros esfuerzos. Es decir, podemos hacernos más conscientes a la hora de esforzarnos, porque como proponía al principio, no solo por hacer el esfuerzo, las cosas llegaran. Pero sin dudas, si no lo hacemos hay cosas que no van a sucedernos.

A veces vamos perdiendo motivación y así el esfuerzo se pierde también. Es vital recordar y si es necesario, actualizar nuestro propósito. Es la pila que nos mantiene en marcha. Por eso, cómo decíamos en la nota anterior, preguntarnos por el sentido y propósito de nuestros emprendimientos será el faro que nos guiará y también nos motivará a seguir.

Emprender y esforzarnos

Hoy les quiero contar sobre Sandra, ella es emprendedora y creadora de su tienda de decoración OIKOS DecoHome. Esta tienda está ubicada en Parador Vitta, otro hermoso lugar frente a Palmaressobre Ruta Panamericana.

Es la primera vez que Sandra tiene su propio emprendimiento y en una charla con ella, me contó cómo el esfuerzo estuvo siempre. Lo que llamó mi atención es cómo disfrutó y aún lo hace, en ese proceso de esfuerzo, ya sea trabajando en relación de dependencia o para ella misma.

¿Recuerdan en la nota anterior dónde nos preguntábamos qué era más difícil? ¿Trabajar en relación de dependencia o ser independiente y trabajar para uno mismo? Llegamos a la conclusión de que todo puede resultarnos difícil y que habríamos de elegir con qué dificultad íbamos a lidiar.

En esta historia, Sandra pasó por los dos costados y en el medio siempre estuvo su felicidad. Y mientras releo lo que escribo me voy dando cuenta cómo para mí siempre el cambio vino por saturación. En el caso de Sandra, no fue así.

Así fue como ella renunció a su trabajo en relación de dependencia y empezó a soñar con armar un espacio de trabajo que también se sintiera como hogar. Si bien el móvil de su decisión no fue una crisis, como en mi historia, la búsqueda de la felicidad siempre estuvo guiándola.

Tanto en su trabajo anterior como en su emprendimiento, ella sintió y siente felicidad. Pero sostiene que emprender es una decisión de todos los días y el esfuerzo está presente de forma constante. Sin dudas, una cosa no quita a la otra. Aunque sintamos felicidad por lo que hacemos en lo laboral, aun así necesitamos hacer esfuerzos conscientes.

Oikos, sueño y hogar

El nombre que Sandra le dio a su tienda de deco fue elegido con su hija. Oikos viene del griego siendo su significado casa. Este nombre representa lo que ella buscaba crear, un espacio soñado en dónde pudiera sentirse ella y quienes entraran, en hogar.

Cada elemento que forma parte de este emprendimiento, está pensado y sobretodo esta “sentido”. Me refiero a que se generan sensaciones, emociones y pensamientos cálidos y acogedores. La propuesta de OikosDecoHome es poder crear “rincones hogar” dentro de un hogar más grande.

No se trata solamente de lo que podemos ver en esta tienda. Sino además de los aromas que vamos a sentir con toda la línea de aromatizadores, esencias esenciales y para hornillo, velas y difusores.

Sandra se define a sí misma cómo una persona detallista y siendo así hay exigencias y esfuerzos que ella sabe deben ser realizados. Por eso y reforzando la idea que más arriba compartía, aunque disfruta creando hogares para sus clientes, el detalle, la entrega y el amor son a su vez esfuerzos a realizar.

¿Vamos?

Como les contaba, Oikos se encuentra adentro de Parador Vitta, frente a Palmares. Podemos decir que tanto Vitta como esta tienda de deco, son espacios construidos de forma consciente. Y sobre todo con compromiso y esfuerzo.

Algo que llama mi atención es una diferencia vital. ¿Alguna vez entraron a un comercio, restaurante o lo que sea y se dieron cuenta de que los mismos dueños estaban ahí atendiendo? Así se siente la energía Vitta-Oikos.

Una cosa sería formar parte de un emprendimiento y nada más en dónde aparece mi nombre y está mi dinero (es un estilo), versus formar parte con compromiso. Sin dudas, en estos rincones de Godoy Cruz el compromiso y la vinculación directa de sus dueñas y emprendedoras se nota y se siente.

Para cerrar, siento una conclusión final. No solo se trata de esfuerzo. No solo se trata de la suerte el destino y la oportunidad. Hay algo de nosotros que se siente en el otro. El nivel de compromiso con que hacemos esos esfuerzos de los que tanto hablamos. Sufrir, correr, y volvernos locos no son equivalentes de esfuerzo.

Quizás se trata más de cómo nos involucramos, de nuestro compromiso y siempre del amor con qué hacemos lo que hacemos.