"Tengo frío": el doloroso relato de mendocinos en situación de calle

Día a día, la crisis económica golpea a las familias de la provincia de Mendoza . Si bien antes no se llegaba al famoso "fin de mes", ahora no se supera "ni la primera quincena" y menos, cuando hay que pagar alquileres. Esta situación genera que muchas personas no logren solventar el costo de un techo y tengan que vivir en situación de calle.

"Tengo 65 y estoy en la calle. Me sacaron porque debía tres meses de alquiler", dijo una mujer que fue consultada por el equipo de TVA Mendoza.

"No puedo estar acostada en el pasto húmedo, pero busco alquileres y son de 80, 90 o 100 mil pesos. ¿Con qué como, qué hago?. No tengo ayuda de nada", expresó a punto de llorar.

Sobre dormir en la calle, la señora sostuvo que "hay que estar con cuidado, dormir con los ojos abiertos porque es terrible los chicos de noche, entre la droga y el alcohol".

A pocos metros de la señora, otra mujer se encuentra sola y en situación de calle. Al dialogar con TVA Mendoza, expresó: "Hace tres semanas vivo en la calle porque tengo familia que me dejó tirada. Ha sido horrible porque tengo 47 años y nunca me había pasado esto. Quise hacer un arroz el otro día, sin quemar nada, con cuidado, y me lo hicieron apagar los preventores con los policías".

Una familia separada por la crisis

Una pareja relató que hace cuatro meses se quedó sin trabajo y no pudieron seguir pagando el alquiler. "Si no pagás el alquiler tenés que irte a la calle".

"Vendemos, somos limpiavidrios, pedimos agua y el placero nos ayuda muchísimo. Nosotros por ejemplo salimos a vender turrones alfajores, lo que sea, y con eso más o menos zafamos como para comer en el día", explicaron.

El vivir en la calle no es fácil y menos con la llegada del invierno. "Ya nos agarró la lluvia, todo estamos padeciendo. Ayer tuvimos que llamar a la ambulancia porque una mujer de acá tiene problemas de los huesos, no podía ni caminar", remarcó la pareja.

Y agregó: "Nos dicen que nos tenemos que levantar, nos levantamos y si no querés por cualquier motivo, que en la noche no pudiste dormir porque pasan un montón de cosas, llegan cinco o seis y te llevan todo, colchones, ropa, te dejan sin nada".

La pareja explicó que, en total, tienen 5 hijos: tres son de ella y otros dos, de él. Sin embargo, viven separados de los niños.

"Los niños están con la madre de ella, ¿a qué vamos a traer los niños acá? Si traigo a un niñito acá me lo sacan. Dormimos con un ojo abierto y el otro cerrado. Anoche hubo una piñadera y quedó un charco de sangre", aseguraron.

Pese al frío, la pareja indicó a Medios Andinos que "ellos se turnan para mantener con la zona limpia". "Yo pido rastrillo, limpio acá para que no vengan y nos lleven lo poco que tenemos".

Consultados por la alimentación en comedores, la pareja explicó que se les dificulta conseguir comida o donaciones porque "lo que era comida ahora es merienda". "Ahora hay que compartir entre tres una hamburguesa porque si no te quedás sin comer. Los comedores son varios, pero ya no no dan a basto".

En términos generales sostuvieron que se sienten abandonados.

"Había uno al lado mío que decía 'Tengo frío, tengo frío' y se había orinado de frío. Pobrecito, sin frazada, sin nada. Ese va a ser un futuro helado", concluyeron.

