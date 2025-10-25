Temporal histórico: más de 100 milímetros de lluvia y barrios del AMBA bajo el agua

Por Sitio Andino Sociedad







La intensa lluvia que se registró durante esta madrugada en el AMBA dejó una gran cantidad de calles y avenidas inundadas, como así también barrios anegados por una precipitación acumulada de casi 118 mm. Además, durante la mañana, hubo más de 40 mil usuarios sin suministro eléctrico, aunque con el correr de las horas la situación se fue regularizando.

En el inicio del día, las imágenes comenzaron a viralizarse en redes sociales. Allí se pudo ver un sector de la avenida General Paz completamente bajo agua.

Hay acumulados más de 100 mm en el oeste de la Ciudad (Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Santa Rita, Villa Urquiza y Saavedra). Hasta las 7 de la mañana, los barrios más afectados fueron Villa Devoto, donde se acumularon 155 mm, y Villa Santa Rita, con 114 mm.

Además, ante la información de un muerto, Alberto Crescenti, confirmó que “el único fallecido que tuvimos hoy no fue por la tormenta, sino por una descompensación cardíaca”, afirmó el titular del SAME, durante una entrevista en Radio Mitre.

Y detalló que el equipo de emergencias intervino en la colectora de General Paz y ruta 8 donde un hombre de aproximadamente 60 años fue asistido por tres equipos, pero las maniobras de reanimación no lograron revertir su cuadro. Y remarcó que el fallecimiento no tuvo relación con el temporal. Además, agregó que, hasta el momento, ese fue el único episodio grave atendido por el servicio de emergencias médico en el contexto de las inundaciones en el AMBA. / Infobae.