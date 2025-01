Sol, la mendocina que encontró a su madre y a sus 10 hermanos luego de 37 años

Según el relato de Sol, a pesar de saber que era adoptada sentía que algunas cosas no le generaban comodidad: “Contacté a una abogada y ella me derivó al programa provincial. Desde ese momento, todo fue rapidísimo, tuve la primera entrevista el 8 de enero y el 24 del mismo mes me reencontré con mi mamá. Siento una satisfacción enorme porque luego de años de búsqueda, de preguntarme durante 37 años quién soy y de dónde vengo, me reencontré con una familia enorme”.