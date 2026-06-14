14 de junio de 2026
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Tiempo

Sube un poco la temperatura este domingo 14 de junio: qué dice el pronóstico del tiempo en Mendoza

Se espera un día parcialmente nublado, con vientos del norte y poco cambio de la temperatura. Jornada estable y sin precipitaciones. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Se espera una jornada fresca, pero agradable, este domingo.

Se espera una jornada fresca, pero agradable, este domingo.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo anticipa para este domingo 14 de junio en Mendoza una jornada de buen tiempo, con nubosidad variable, leve ascenso de la temperatura y predominio de viento del sector norte.

Durante la mañana, el día comenzará seminublado, con algunos sectores despejados, condiciones que se mantendrán a lo largo de toda la jornada con alternancia entre nubes y claros, sin probabilidad de precipitaciones.

En cuanto al viento, se prevé una brisa leve del norte que afectará a toda la provincia entre las 12 y las 18, sin intensidades significativas.

En la cordillera, el día se presentará seminublado desde la mañana, con nubosidad variable durante toda la jornada y sin precipitaciones. Se mantendrán condiciones de frío intenso, con una temperatura mínima cercana a los -9°C.

Las temperaturas seguirán siendo bajas en horas de la mañana, especialmente en el sur provincial y el Valle de Uco. La máxima se ubicará entre los 13°C y 14°C, mientras que las mínimas descenderán a valores de entre -2°C y -1°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y alrededor de 2°C en el resto de Mendoza.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Lunes 15 de junio: Jornada con poca nubosidad y leve ascenso de la temperatura, con predominio de vientos del sector sur. No se esperan precipitaciones en el llano. Máxima: 17°C | Mínima: 0°C a 4°C.
  • Martes 16 de junio: Continuará el tiempo estable, con poca nubosidad y ascenso térmico, acompañado por vientos del sur. Máxima: 16°C | Mínima: 5°C.

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