Si vas a un cajero automático, hacé lo siguiente al extraer dinero.

Por otro lado, el carding es una modalidad que no requiere la interacción física de la víctima . Consiste en el robo de los datos de las tarjetas mediante diversas técnicas, como el envío de enlaces fraudulentos, el uso de sitios web falsos o notificaciones falsas de compañías telefónicas , entre otras.

Es importante estar alerta y saber cómo identificar si has sido víctima de alguna de estas estafas. Si has realizado una transacción en un cajero automático que tenía instalado un skimmer, los efectos del fraude se reflejarán de inmediato en tu cuenta bancaria. Es crucial prestar atención a los mensajes que recibas en tu celular informándote sobre nuevas transacciones. Al utilizar los cajeros, se recomienda revisar minuciosamente el dispositivo en busca de señales que indiquen adulteración, ya que muchas veces es posible detectar objetos sospechosos a simple vista. Asimismo, se aconseja mover el teclado del cajero antes de iniciar cualquier operación para verificar si hay algún objeto extraño que no debería estar allí, según publica El Cronista.