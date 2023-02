Se postuló como moza y el dueño le pidió ver su escote para contratarla

Lejos de mostrarse arrepentido, el dueño del lugar le propuso que le pase su Instagram, para poder ver mejor otras fotos: "Si tienes Instagram y prefieres dármelo y que te vea ahí, lo que quieras", le envió.

Sin embargo, la mujer decidió escracharlo públicamente, luego de haber pasado por aquella repudiable situación mientras buscaba trabajo como mesera.

Por supuesto, ante la repercusión del chat, en las redes salieron a bancarla rápidamente.

La indignación entre los usuarios de Twitter

Al ver los desafortunados comentarios del empleador, los tuiteros no dudaron en mostrar su indignación.

"Es lamentable como funciona la hostelería; los empresarios se quejan de la falta de camareros, pero la realidad es que es un sector en el que la explotación, los bajos salarios, los contratos ilegales, la falta de descanso y el escaso valor que se hace del profesional son la causa", comentó una internauta.

En ese sentido, muchos explotaron de la bronca y pidieron que se sepa el nombre del hombre en cuestión: "Por favor, exponed quién o qué empresas hacen estas cosas. Es increíble", escribió una usuaria, mientras que otra lanzó: "Es una responsabilidad social que cuando esto sucede publicar nombre de la empresa o la oferta. Para que no le suceda a otras".

Por otro lado, hubo algunas mujeres que se sintieron identificadas con la moza, ya que confesaron que, en algún momento de sus vidas, también recibieron un pedido similar a la hora de conseguir empleo.

"Pasa lo mismo con el tema del maquillaje. Una vez me insinuaron que debería de pintarme para estar de cara al público, que queda mejor. Les respondí que cuando a mis compañeros masculinos les obligasen a ir pintados, yo también iría, si no iría el día que me apeteciese", contó, indignada, una usuaria. / Crónica