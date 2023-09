Se financia 20 veces más a las empresas que causan el cambio climático que a sus soluciones

Las empresas que más destacan como receptoras de financiamiento en la industria de los combustibles fósiles son la china State Power Investment Corporation, que recibió 203.9 mil millones de dólares desde 2016, y otras compañías energéticas chinas con fuertes inversiones en carbón. Además, petroleras globales como Saudi Aramco, Petrobras, Eni, Exxon Mobil, BP y Shell también figuran en la lista de beneficiarias.

En cuanto al sector agrícola, Bayer, propietaria de Monsanto, lidera la recepción de fondos con 20.6 mil millones de dólares en siete años. Empresas como ChemChina (Syngenta), COFCO Group, Archer-Daniels-Midland (ADM) y Olam Group, que están involucradas en la venta de productos agroquímicos y biocombustibles que contribuyen a la deforestación, también recibieron una cantidad significativa de financiamiento.

Los bancos que se destacan como emisores de fondos incluyen a HSBC, BNP Paribas, Société Générale y Barclays en Europa, y a Citibank, JPMorgan Chase y Bank of America en América. Sin embargo, las entidades financieras chinas, como el Industrial and Commercial Bank of China, China CITIC Bank y Bank of China, superan ampliamente a sus homólogas occidentales, proporcionando más de 120 mil millones de euros cada una a la industria de los combustibles fósiles y la agricultura industrial en los países en desarrollo.

El informe destaca que, si bien muchos bancos se comprometen a alcanzar emisiones "netas cero" en sus carteras para 2050, carecen de políticas adecuadas para descarbonizar verdaderamente su financiamiento. Además, varias entidades financieras continúan financiando a algunos de los principales productores de electricidad y empresas mineras de carbón, a pesar de establecer objetivos a largo plazo para eliminar gradualmente los préstamos al carbón.

La financiación pública tiene el potencial de contribuir en gran medida a resolver la crisis del cambio climático, pero también es parte del problema, ya que los gobiernos siguen dirigiendo fondos públicos hacia los combustibles fósiles y la agricultura industrial a través de diversas vías. En respuesta a esta situación, se requiere una desinversión urgente y una reorientación financiera hacia soluciones como la energía renovable y la agroecología.

Isabel Iparraguirre, responsable de Transición Ecológica de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, subraya que "los bancos tienen que asumir la responsabilidad y el daño que están causando a las comunidades y al planeta, y acelerar sus planes de desinversión y dejar de financiar la destrucción que provocan los combustibles fósiles y la agricultura industrial de forma urgente".

El informe no sólo pone de relieve la gravedad del problema, sino que también destaca alternativas para abordarlo, como la financiación de proyectos de energía renovable y el apoyo a la agricultura sostenible y la soberanía alimentaria. La transformación requerirá que los gobiernos y los financiadores prioricen soluciones que fomenten un futuro sostenible./El Salto y El Mercurio.