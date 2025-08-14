Se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial

El 14 de agosto de 1945 marca el fin de la Segunda Guerra Mundial, recordado hoy a 80 años. Este conflicto global, que involucró a numerosos países y se libró en los cinco continentes durante cinco años, culminó con la rendición incondicional de Japón tras los devastadores bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki.

14 de agosto: cómo fue el inicio y el fin de la Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia y enfrentó a los Aliados (Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética) contra las potencias del Eje (Alemania, Japón e Italia).

En Europa, los combates culminaron con el desembarco aliado en Normandía el 6 de junio de 1944. Más de 150 mil soldados liberaron la región a finales de agosto, mientras la ofensiva alemana en las Ardenas durante el invierno de 1944-1945 fracasaba, marcando el declive final del Tercer Reich en Occidente.

Segunda Guerra Mundial1.jpg El 16 de abril de 1945, una ofensiva soviética rodeó Berlín. Hitler se suicidó el 30 de abril, y Alemania firmó su rendición el 7 de mayo en Reims ante los Aliados occidentales y nuevamente el 9 de mayo en Berlín ante los soviéticos, luego de la exigencia de Stalin de que la capitulación se firmara en la capital alemana por el comandante Wilhelm Keitel. Por esta razón, en Europa se celebra el Día de la Victoria el 8 de mayo, mientras que en Rusia se conmemora el 9 de mayo.

En el Pacífico, la guerra continuó hasta agosto de 1945. Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto, lo que provocó la muerte de unas 120 mil personas. Japón aceptó la rendición el 14 de agosto y la formalizó el 2 de septiembre, poniendo fin de manera definitiva a la Segunda Guerra Mundial. Fuente: Redacción National Geographic

