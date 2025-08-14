Efemérides

Se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial

El 14 de agosto de 1945, Japón firmó su rendición oficial y marcó el fin de un conflicto internacional que dejó más de 40 millones de muertos.

Se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial

Se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial

Por Sitio Andino Sociedad

El 14 de agosto de 1945 marca el fin de la Segunda Guerra Mundial, recordado hoy a 80 años. Este conflicto global, que involucró a numerosos países y se libró en los cinco continentes durante cinco años, culminó con la rendición incondicional de Japón tras los devastadores bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki.

14 de agosto: cómo fue el inicio y el fin de la Segunda Guerra Mundial

La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia y enfrentó a los Aliados (Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética) contra las potencias del Eje (Alemania, Japón e Italia).

Lee además
Quini 6: cuánto ganó y de qué lugar es el único millonario del sorteo
¡Mucha plata!

Quini 6: cuánto ganó y de qué lugar es el único millonario del sorteo
En Argentina se han registrado más de 90 muertes por fentanilo contaminado. 
Prevención

Clínicas privadas de Mendoza en alerta por fentanilo contaminado, aunque sin casos confirmados

En Europa, los combates culminaron con el desembarco aliado en Normandía el 6 de junio de 1944. Más de 150 mil soldados liberaron la región a finales de agosto, mientras la ofensiva alemana en las Ardenas durante el invierno de 1944-1945 fracasaba, marcando el declive final del Tercer Reich en Occidente.

Segunda Guerra Mundial1.jpg

El 16 de abril de 1945, una ofensiva soviética rodeó Berlín. Hitler se suicidó el 30 de abril, y Alemania firmó su rendición el 7 de mayo en Reims ante los Aliados occidentales y nuevamente el 9 de mayo en Berlín ante los soviéticos, luego de la exigencia de Stalin de que la capitulación se firmara en la capital alemana por el comandante Wilhelm Keitel. Por esta razón, en Europa se celebra el Día de la Victoria el 8 de mayo, mientras que en Rusia se conmemora el 9 de mayo.

En el Pacífico, la guerra continuó hasta agosto de 1945. Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto, lo que provocó la muerte de unas 120 mil personas. Japón aceptó la rendición el 14 de agosto y la formalizó el 2 de septiembre, poniendo fin de manera definitiva a la Segunda Guerra Mundial.

Fuente: Redacción National Geographic

Temas
Seguí leyendo

Salud amplía los cupos de residentes médicos y éstas son las especialidades que más plazas sumaron

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 14 de agosto

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este jueves 14 de agosto

Día de la mujer policía en Mendoza: por qué se celebra hoy, 14 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto

Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 14 de agosto en Mendoza

¿Qué pasa con Mendoza? La vacuna contra la fiebre amarilla será gratuita solo en seis provincias

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto

La Fórmula 1 evalúa cambios en las sprint que podrían beneficiar a Franco Colapinto.
cambios

¡Atento, Argentina! Franco Colapinto y un anuncio histórico en la F1

José Luis Piedra es acusado por 90 delitos de lesa humanidad en la Provincia de Mendoza. 
indagatoria

Lo acusan de 90 delitos de lesa humanidad en la Provincia de Mendoza y cayó en Córdoba

La justicia de General Alvear lidera una causa por abuso sexual infantil que puede destapar otros delitos. 
hay un imputado

Abuso sexual infantil: detalles de la causa a un docente que causa conmoción en General Alvear

Qué pasó con Julieta Prandi en el tribunal y por qué preocupó a todos
Tras el veredicto

Qué pasó con Julieta Prandi en el tribunal y por qué preocupó a todos

Te Puede Interesar

Metrotranvía de Mendoza.
Giro de fondos

El Gobierno de Mendoza destinará más de $2.100 millones al Metrotranvía: en qué lo invertirán

Por Florencia Martinez del Rio
Este año creció un 22% la cantidad de Residentes Médicos inscriptos.
En Mendoza

Salud amplía los cupos de residentes médicos y éstas son las especialidades que más plazas sumaron

Por Natalia Mantineo
El Gobierno de Mendoza hará un millonario desembolso a la residencia oficial: de cuánto y para qué.
Partida presupuestaria

El Gobierno de Mendoza hará un millonario desembolso a la residencia oficial: de cuánto y para qué

Por Cecilia Zabala