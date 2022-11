Salud de la Nación: "Gracias a la vacunación bajó la mortalidad por Covid"

En diálogo con “Nada Simple” (Radio Andina FM 90.1 ), Sandra Tirado, vice ministra de Salud de la Nación , hizo un balance sobre la pandemia y resaltó la importancia que ha tenido y tiene la vacunación. En este sentido, pidió no bajar la guardia y colocarse los refuerzos de las vacunas anti Covid teniendo en cuenta que el verano pasado se registró un pico de contagios ya que el coronavirus no es estacional.

“Antes de la aparición de las vacunas, pudimos ver la gravedad que puede alcanzar la enfermedad que produce el coronavirus. Si bien, los controles siguen, hoy estamos en una situación distinta, con actividades a pleno y sin restricciones en todo el país y lo hemos logrado gracias a la campaña de vacunación y a las altas coberturas que se alcanzaron en Argentina. Eso nos permite estar ahora en una situación en la que, si bien el Covid aún circula, ya no se registran picos de casos graves, tampoco una tasa alta de mortalidad”, explicó Tirado.

Tirado indicó que en Argentina, el 90% de la población completó el esquema inicial y que luego, el porcentaje comenzó a disminuir en la etapa de los refuerzos. “Un grupo no se está colocando el refuerzo y no es porque esté en contra de la vacuna sino porque siente que no es necesario, por el contexto. Ahí, es necesario recalcar que en personas mayores de 50 años es muy importante que vayan por los refuerzos. Todas las personas pueden ir, solamente tienen que haber pasado 4 meses desde la más reciente dosis y la que estén por recibir”, dijo.