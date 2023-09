Salud en crisis: kinesiólogos paran por tiempo indeterminado

Desde el Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas remarcaron que "ya no se puede trabajar así", y que pese a solicitar un mínimo de $3.000, este resulta escaso en relación al verdadero costo de la atención domiciliaria. Además, "pagan a los 60 días" de brindado el servicio, por lo que pierden al menos el 15%.

"Tres mil pesos sigue siendo una remuneración alejada de lo que consideramos digno para poder cubrir necesidades básicas. Lo que pasa es que entendemos que hacer un salto más grande es muy difícil. Todos los kinesiólogos tienen que estar inscriptos en el Colegio de Kinesiólogos de Mendoza y activamente son 1.900, pero los que se dedican a la atención domiciliaria son entre 400 y 500", destacó González.

fisioterapia, esclerosis múltiple, columna.jpg

Según expresaron desde la entidad, uno de los problemas que padecen es la "gran cantidad de intermediarios" y uno de ellos "son las empresas de internación domiciliaria". En este sentido, destacaron que las obras sociales y prepagas tercerizan el servicio a estas empresas. A su vez, las últimas buscan profesionales para realizar el trabajo, pero todos buscan una buena rentabilidad lucrativa.

"Nosotros queremos que las obras sociales y prepagas realicen el convenio con las instituciones que nucleamos a los profesionales. Las empresas de internación domiciliaria son uno de los eslabones que distorsiona la dinámica", agregaron.

Pese al paro por tiempo indeterminado que están llevando a cabo los kinesiólogos, puntualizaron que "sí atenderán de manera particular". "Este paro es puntualmente para las empresas de atención domiciliaria, pero hay que mencionar que no vamos a dejar sin atención a pacientes críticos. Los profesionales van a ir a visitar a esos pacientes, pero no van a presentar esa visita a las entidades".

En términos generales, González destacó que la situación que viven está relacionada a la crisis sanitaria que se da a lo largo y ancho del país. "Es algo inédito porque se ha replicado a todo el ámbito de la Salud. El sistema claramente está crujiendo".