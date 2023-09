Salud en crisis: así vivieron los mendocinos la primera jornada con "copago"

WhatsApp Image 2023-09-01 at 19.38.51.jpeg

La noticia cayó como un balde de agua fría para la mayoría de los mendocinos ya que, si bien expresan que comprenden la situación de los médicos, el costo de un conflicto entre prepagas, obras sociales y trabajadores de la Salud terminó recayendo en el bolsillo de los pacientes.

"Entiendo la parte de los médicos. Pero, ¿quién entiende a la persona que le descuentan una barbaridad del sueldo para obras sociales y encima ahora tiene que pagar 6 mil para una consulta?", expresaron algunos mendocinos a través de las redes sociales.

En diálogo con Sitio Andino, Norma, una mendocina, contó su experiencia en relación a la atención médica. "Llamé a la Clínica de Cuyo a pedir un turno para un flebologo, y lo primero que me dijeron fue que los médicos de la clínica habían decidido cobrar como particular y el importe era de $9000. Les pregunté si me daban factura y me contestaron que no sabía como se iban a manejar", dijo.

Y expresó: "El mes pasado me descontaron 38.000 por la prepaga por lo que llamé a mi mutual, Sancor Salud, y les pregunté si iba a tener un reintegro por ese pago y tampoco tuvieron una respuesta. Me comuniqué a otros consultorios y me cobraban $6.000, pero no había turno rápido. Mucha impotencia".

Por su parte, Pablo, otro mendocino afectado por la situación, expresó que los médicos "deben hacer una lucha, pero no con la gente que paga su obra social mes a mes". "Mi señora es paciente oncológica y la semana que viene tengo seis turnos distintos. ¿Qué hacemos? ¿36.000 en efectivo? Una vergüenza", destacó.

Voces políticas

En medio del conflicto, el Subsecretario de Salud de la provincia, Oscar Sagás, apuntó a la Superintendencia de Servicios de Salud y al Ministerio de Salud de la Nación, y expresó que "deben actuar rápidamente".

"Tienen que tomar un rol de rectoría de forma urgente", destacó en su cuenta de Twitter.

De la misma manera, el Gobernador Rodolfo Suarez se pronunció sobre la grave situación que afecta a Mendoza y remarcó que "el Estado provincial no tiene absolutamente nada que ver, es una relación entre los privados".

"Esto implica que se está atendiendo mucha más gente en los hospitales públicos, en la atención que da el Estado. Con lo cual, nosotros estamos preparándonos para seguir prestando el servicio en las mejores condiciones posibles, porque ya veíamos el fenómeno de que la gente deja de pagar las obras sociales, porque la situación económica es realmente muy difícil para todas las familias", dijo Suarez.

Por el momento, el conflicto con las prepagas y obras sociales no tiene una solución en puerta y otras asociaciones de Salud decidirán en los próximos días si se pliegan a la medida que ya comenzó a regir el 1° de septiembre. Tal es el caso de la Asociación Bioquímica de Mendoza.

En diálogo con Sitio Andino, el presidente de la ABM, Gustavo Yapur, expresó que durante las últimas semanas la postura era "no recargar en el costo al paciente". "Si ya paga 80 mil pesos a una prepaga, no podemos decirle que le tenemos que cobrar un extra de 5 mil pesos", dijo.

Sin embargo, con el avance de la medida implementada por las asociaciones médicas de Mendoza y la falta de respuesta de las prepagas y obras sociales, el próximo lunes definirán si implementan o no un copago.

