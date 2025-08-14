Salud amplía los cupos de residentes médicos y éstas son las especialidades que más plazas sumaron

Frente a ese crecimiento, "la decisión de ampliar el cupo se tomó a partir del alto número de aspirantes, la capacidad formativa de las sedes y el apoyo de instituciones privadas", refirió a Sitio Andino, la gerente general de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, Ornella Allegretti.
Según datos de Salud, este año se postularon más de 600 residentes médicos, un 22% más que en el 2024.
Foto: Cristian Lozano
Residencias Médicas: las especialidades que aumentan cupos
La resolución amplía las plazas en varias residencias, prestando especial atención a las especialidades promovidas.
De este modo, Clínica Médica, Pediatría y Psiquiatría recibieron la mayor cantidad de nuevas plazas para responder a la necesidad del sistema.
Anatomía Patológica: 4 plazas adicionales.
Clínica Médica: 9 plazas adicionales.
Pediatría: 8 plazas adicionales.
Psiquiatría: 10 plazas adicionales.
Tocoginecología: 2 plazas adicionales.
También se sumaron nuevas plazas en otras especialidades que si bien no son de las consideradas esenciales, sí son importantes para el sistema de salud:
Enfermería: 6 plazas adicionales.
Kinesiología: 6 plazas adicionales.
Cardiología: 2 plazas adicionales.
residencias
Además, se habilitó a los pediatras a concursar en la especialidad de segundo nivel de Psiquiatría Infanto-Juvenil, lo que crea nuevas oportunidades de formación.
psiquiatra.jpg
Residencias Médicas: los pediatras podrán concursar en la especialidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil.
"El cronograma de adjudicación de plazas se realiza en tres etapas: la primera de ellas comenzó el lunes 11 de agosto y termina el 22 de este mes, los aspirantes que adjudiquen plazas en esta primera etapa se incorporan a las sedes a partir del 1 de septiembre", contó Allegretti.
La segunda etapa de adjudicación será en septiembre y la última en octubre.
"Una vez que finalicen todas las etapas obtendremos el número definitivo de profesionales incorporados al sistema durante el año vigente", cerró la funcionaria.