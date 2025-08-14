En Mendoza

Salud amplía los cupos de residentes médicos y éstas son las especialidades que más plazas sumaron

El Ministerio de Salud registró un 22% más de Residentes Médicos inscriptos que el 2024. La mayoría de los cupos se agregaron a especialidades promovidas.

Este año creció un 22% la cantidad de Residentes Médicos inscriptos.

Este año, 628 profesionales se inscribieron para concursar por los 427 cupos iniciales, lo que representa un aumento del 22% con respecto al año anterior, que se postularon 514.

Frente a ese crecimiento, "la decisión de ampliar el cupo se tomó a partir del alto número de aspirantes, la capacidad formativa de las sedes y el apoyo de instituciones privadas", refirió a Sitio Andino, la gerente general de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, Ornella Allegretti.

Hospital Notti, asamblea ATE, atención médica, médicos, enfermeros, pacientes, doctores, niños, pediatría, internación, control médico, medicos residentes
Según datos de Salud, este año se postularon más de 600 residentes médicos, un 22% más que en el 2024.

Residencias Médicas: las especialidades que aumentan cupos

La resolución amplía las plazas en varias residencias, prestando especial atención a las especialidades promovidas.

De este modo, Clínica Médica, Pediatría y Psiquiatría recibieron la mayor cantidad de nuevas plazas para responder a la necesidad del sistema.

  • Anatomía Patológica: 4 plazas adicionales.

  • Clínica Médica: 9 plazas adicionales.

  • Pediatría: 8 plazas adicionales.

  • Psiquiatría: 10 plazas adicionales.

  • Tocoginecología: 2 plazas adicionales.

También se sumaron nuevas plazas en otras especialidades que si bien no son de las consideradas esenciales, sí son importantes para el sistema de salud:

  • Enfermería: 6 plazas adicionales.

  • Kinesiología: 6 plazas adicionales.

  • Cardiología: 2 plazas adicionales.

residencias

Además, se habilitó a los pediatras a concursar en la especialidad de segundo nivel de Psiquiatría Infanto-Juvenil, lo que crea nuevas oportunidades de formación.

psiquiatra.jpg
Residencias Médicas: los pediatras podrán concursar en la especialidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil.

"El cronograma de adjudicación de plazas se realiza en tres etapas: la primera de ellas comenzó el lunes 11 de agosto y termina el 22 de este mes, los aspirantes que adjudiquen plazas en esta primera etapa se incorporan a las sedes a partir del 1 de septiembre", contó Allegretti.

La segunda etapa de adjudicación será en septiembre y la última en octubre.

"Una vez que finalicen todas las etapas obtendremos el número definitivo de profesionales incorporados al sistema durante el año vigente", cerró la funcionaria.

