Reforma a la Ley de Salud Mental: el contrapunto de dos referentes de Mendoza

Rodolfo Montero.jpg El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero. Foto: Yemel Fil

“Recibe a adolescentes de 14 a 18 años, en su mayoría, con consumos problemáticos en crisis. Entonces, los internan, los estabilizan y pasan un tiempo ahí. Si bien eso es un avance muy importante, el problema que tenemos actualmente es cuando los chicos/as salen del CIPAU y regresan a su entorno porque es allí donde nos está faltando una respuesta intermedia para poder darles a esos adolescentes una continuidad en el tratamiento, en la atención o un espacio para que sigan contenidos, porque la verdad es que la realidad social en muchos casos es compleja y devolver esos chicos/as sin ningún tipo de contención hace que, en muchos casos, los encuentres de regreso en el CIPAU al poco tiempo, tenemos que acompañar también cuando salen”, apuntó el ministro.

“La idea básica es entender a la salud mental como una problemática más de salud, no aislada y no pensada solamente en dos hospitales monovalentes. Necesitamos expandir la respuesta de salud mental, sobre toda la atención primaria, y ahí hay mucha política para hacerlo. ¿hay pocos profesionales? Sí. ¿Vamos a poder tener psicólogos y psiquiatras para atender la enorme demanda que hay? No. Hay que cambiar las formas, en algunos casos se pueden cambiar las dinámicas y en lugar de atenciones uno a uno (que, lógicamente seguirán para algunas problemáticas) empezar a trabajar con otros esquemas que han dado resultado en el mundo como los grupales. También, se puede trabajar capacitando a médicos de familia para que hagan una primera contención en la problemática de salud mental y luego deriven, pero sin duda lo que hay que hacer es fortalecer las áreas de salud mental de los hospitales generales para poder atender la problemática y, de esa manera, lograr regionalizar y llegar al territorio, el Schestakow de San Rafael lo ha hecho muy bien en su área de salud mental, y ahora hay que terminar de desarrollarlo en el resto de los hospitales”, cerró Montero.

Ley de Salud Mental: la perspectiva de la gerente asistencial del Pereyra

La médica psiquiatra, Silvina Fiore (Mat. 8448), gerente asistencial del Hospital Carlos Pereya también dio su perspectiva con respecto a la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones cuyas modificaciones se encuentran bajo debate en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.

“En este tema ha habido muchas controversias y opiniones encontradas, algunas de quiebres importantes. En lo personal y teniendo en cuenta a muchas personas que trabajamos en este ámbito, cuando la ley apareció diciendo que los hospitales monovalentes debían cerrar, una dice no estar de acuerdo porque creo que eso vino atrasado, porque la Ley vino a poner-hasta con cierta ideología política- en valor cosas malas, pero que tuvieron que ver con la historia del país 50 años atrás. Entonces, mezclar toda la cuestión de los derechos, de quizás los desaparecidos, y un montón de ideologías llevaron a pensar que el que el hospital monovalente, al que yo llamo especializado, era un reclusorio de gente que no estaba bien y que se la encerraba ahí hasta que se muriera. A ver, eso pasó en el siglo pasado y por un montón de cosas”, comenzó a explicar la médica psiquiatra.

“Yo hablo personalmente desde el hospital Pereira: la Ley vino a decir que eso había que cerrarlo porque no respetaba los derechos de los pacientes cuando el hospital ya tenía 20 años de casas de medio camino, de un sector de rehabilitación, de pelear por los derechos de los pacientes. Nuestra acción diaria no se condecía con hacer algo malo, sino al revés. Entonces, decir que el monovalente es el malo y el hospital general es el bueno ya era un error de entrada porque puede haber hospitales especializados en Neurología, en Oftalmología pero ¿por qué no puede haber en patologías mentales?”, sumó Fiore.

chano.JPG Ley Ómnibus: Marina Charpentier, la madre de Chano, expuso en Diputados por las reformas en Salud Mental.

La profesional de salud mental y docente con más de 20 años de trayectoria remarcó que hay cierto tipo de enfermedades que refieren a un concepto diferente al del hospital general. “ Cuando llega un paciente en pleno brote maníaco que, por ejemplo, probablemente va a estar cantando todo el día, que no va a parar de moverse, que se va a reír de cualquier cosa como síntomas que van a demorar unos días en disminuir, ¿lo vas a tener en un hospital general? ¿Transitando por los pasillos del Central? No, no tiene lógica cuando puede estar en un lugar donde hay un parque, donde tiene música, donde va a tener gimnasia, en vez de estar acostado en una cama, eso es lo ideal, no es ir en contra del derecho del paciente”.

“Por otro lado, con lo que refiere a la internación voluntaria, creo que hay una falla. La ley tiene muchísimas cosas buenas, pero pienso que hay algunas cosas que se dieron en la gente que como no trabaja en esto, cree que es sencillo. A ver, la Ley dice que yo no puedo internar a una persona si no lo acepta, pero la realidad es que cuando llega un paciente con un brote psicótico paranoide a la Guardia y está diciendo o haciendo cosas que lo pueden poner en peligro, obviamente que si yo le pregunto si quiere estar internado, me va a decir que no, que la loca soy yo, porque él está convencido de otra cosa, de otra realidad. Entonces, no hay lógica en pensar que alguien que es peligroso para sí o para terceros, porque su mente está distorsionada en ese momento, va a aceptar la internación y así eso se convirtió en una burocracia enorme, porque entonces ahora todos los pacientes que llegan o la mayoría no quieren internarse, por lo cual pasa a ser una internación involuntaria con una cantidad de papeles que hay que mandar al juzgado que, después, a veces ni se entera quién es el paciente. Se distorsionó muchísimo en defensa de que antes era por el miedo a que un médico en una guardia quiera internar en complicidad con la familia a un paciente para sacárselo de encima y no es así, esto pasó hace muchísimos años atrás”, agregó.

“Creo que cualquier guardia o nosotros/as como profesionales de la salud mental, estamos en capacidad de poder decidir éticamente si un paciente presenta las condiciones para ser internado. De hecho, en las problemáticas de consumo es absolutamente necesario que haya internaciones específicas porque no se pueden tratar en cualquier hospital general. Somos muchos los que hay colegas, sobre todo los que trabajamos en hospitales, digamos, especializados desde hace tantos años que pensamos que hay que hacer modificaciones a la ley porque nos deja como los malos de una película y no lo somos y cuando, en general, los pacientes tienden a preferir que los atendamos desde el ámbito nuestro y no en los hospitales generales porque se sienten más cómodos y porque hay más posibilidades de elección de tratamiento”, cerró Silvina Fiore.