El ministro Rodolfo Montero, sobre la privatización de la salud

“ En ningún momento, nunca. La salud es pública y nadie paga para acceder y, en ese sentido, no estoy de acuerdo con los coseguros. Entiendo perfectamente a los profesionales, los apoyo y estoy planteando propuestas de solución para llevarles resultados concretos, pero no estoy de acuerdo con el cobro de coseguros en el sector privado y mucho menos en la atención primaria. Nunca hay que cobrar en la atención primaria o en las consultas porque le termina saliendo mucho más caro al sistema ”, dijo.

“Uno puede pensar en coseguros, sobre todo cuando estamos hablando de financiadores privados, de prepagas, de obras sociales para tratar de contener el sobreuso de las prestaciones médicas en otro tipo de complejidad. En imágenes, por ejemplo, pero nunca en el primer nivel de atención, porque si cobras en el primer nivel de atención, la gente no se hace esa primer consulta con el pediatra, o con el ginecólogo, o con el médico de familia y si no detectamos el problema temprano, sale mucho más caro. Por esto, esa no puede ser una política de salud, no puede ser restringir el acceso al primer nivel, es al revés la cosa”, sumó el ministro.

Rodolfo Montero.jpg Rodolfo Montero. Foto: Yemel Fil

En ese contexto se refirió al malestar que generó la posibilidad de la privatización durante la campaña presidencial de Javier Milei. “No tenemos ninguna definición. La verdad. Lo que yo escuché en campaña no era una privatización de la salud, sino un cambio de eje en el financiamiento. Eso hay que entenderlo: una cosa es financiar ofertas, como nosotros que pagamos a los trabajadores, compramos los insumos y los llevamos a los hospitales para que presten servicio y, otra cosa, es financiar demanda. Lo que yo escuché de propuesta a nivel nacional era pasar a un eje de financiación de demanda”, indicó.

Luego, aclaró: “Esto quiere decir que el Estado le daría una obra social a aquel que no tenga y se va a poder atender en el prestador público o en el prestador privado. Es un cambio de eje en el financiamiento. Los sistemas públicos eficientes en el mundo han ido hacia ejes de financiación de demanda. Es una cuestión a charlar. Obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero no es una idea de privatización de la salud, según entiendo”.

Sobre salud mental

Montero explicó que la idea en salud mental es, en primera instancia, no aislarla sino “entenderla como una problemática más de salud, no pensada solamente en dos hospitales monovalentes”.

“Necesitamos expandir la respuesta de salud mental sobre toda la atención primaria y ahí hay mucha política para hacerlo. ¿Hay pocos profesionales? Sí. ¿vamos a poder tener psicólogos y psiquiatras para atender la enorme demanda que hay? No. Lo que hay que hacer es cambiar las formas, en algunos casos se pueden cambiar las dinámicas, por ejemplo, empezar a trabajar con otros esquemas que han dado resultado en el mundo como las atenciones grupales”, propuso el ministro.

“También capacitar a médicos de familia para que hagan una primera contención en la problemática de salud mental y luego deriven, pero sin duda lo que hay que hacer es fortalecer las áreas de salud mental de los hospitales generales y de esa manera lograr regionalizar y lograr llegar al territorio, el Schestakow, en San Rafael, lo ha hecho muy bien en su área de salud mental, esto hay que tomarlo y terminar de desarrollarlo en el resto de los hospitales de la provincia”, apuntó Montero.

salud mental, psicologo 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental.

Dentro del funcionamiento de la atención en salud mental, el ministro tiene también otra preocupación: la contención fuera del sistema. “Pretendemos dar algunas respuestas concretas, por ejemplo, en la primera gestión de Alfredo Cornejo, llevamos a cabo la CIPAU (Centro Integral Provincial de Atención de Urgencias del Adolescente), que es básicamente un centro que ahora hace poco inauguró una guardia y que recibe a chicos en su mayoría con consumos problemáticos en crisis”, comenzó.

“Entonces, los internan, los estabilizan, están un tiempo ahí, pero el problema que hoy tenemos es que los devolvemos al medio y hoy nos está faltando una respuesta intermedia, es decir, poder darles a esos jóvenes una continuidad en el tratamiento, en la atención, en un espacio para seguir contenidos, una vez que salen del centro, porque la verdad es que la realidad social en muchos casos es compleja y devolver a esos chicos sin ningún tipo de contención hace que te los encuentres al poco tiempo de regreso en la CIPAU y esto es algo a lo que también tendremos que atender”, cerró el funcionario.