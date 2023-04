Quién es Santi Maratea, el "influencer solidario".

Sin embargo, Santiago no se ha limitado a buscar la fama, sino que ha decidido poner manos a la obra para cambiar todo lo que le preocupa a nivel social. Así, ha llevado a cabo diversas colectas solidarias, entre las que destaca la que logró reunir más de $ 154 millones en apenas 36 horas para ayudar a combatir los incendios que azotaron la provincia de Corrientes a comienzos del 2022. Después de realizar muchas otras colectas para todo tipo de causas, Santiago decidió crear su propia organización no gubernamental, a la cual llamó D&D. La misma ya fue avalada por la Inspección General de Justicia y busca principalmente que, en internet, todos puedan organizarse para lograr objetivos a largo plazo y apoyar a otras organizaciones no gubernamentales.