¿Qué pasó con Chapu Martínez?

El video del Chapu Martínez llorando por lo que le está pasando

El propio Coscu salió a hacer un descargo en su cuenta de Twitter para pedir por favor que se le ponga un freno a la situación. "Yo no soy nadie, pero se que tengo llegada… Les pido por favor que paren, porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega. Amenazando a la familia de un pibe que no les hizo nada y que claramente no tiene la culpa. Pónganse a alentar y paren con el odio gratis. El padre del Chapu tiene 70 años, esta que no da más porque teme por la salud del hijo. Tiene un hijo chiquito, y sobre todo pónganse en su lugar, que quiso ver un mundial como cualquiera y lo están matando en todos lados. LA GENTE CREE QUE PERDIMOS POR CULPA DE EL. Y a todos los tibios q no saltan, manga de cagones, esto es arbitrario, le puede tocar a cualquiera. A mí me toco y estuve por primera vez en mi vida deprimido, me arruino el año. Salten.. son los únicos que entienden más q nadie como está sufriendo gratis ese pibe y su familia", manifestó el streamer en un hilo de tuits.