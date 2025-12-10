Por qué se celebra el Día del Trabajador Social en Argentina cada 10 de diciembre

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 10 de diciembre, se conmemora el Día del Trabajador Social en Argentina, una jornada destinada a reconocer la labor de quienes contribuyen al bienestar de la comunidad. En esta nota, te contamos su origen, su relevancia y todo lo que debés saber.

manos, trabajador social, ayuda Hoy, 10 de diciembre, es el Día del Trabajador Social en Argentina 10 de diciembre: Día del Trabajador Social en Argentina Según diversas fuentes, cada 10 de diciembre se conmemora esta efeméride, tras una decisión tomada por la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social en 2012.

La fecha fue elegida además para coincidir con el aniversario de la Declaración del Día Universal de los Derechos Humanos, recordando que anteriormente la celebración se realizaba el 2 de julio.

Esta jornada tiene como objetivo rendir homenaje a los profesionales del servicio social, quienes promueven de manera constante el fortalecimiento individual, la cohesión comunitaria y la transformación social en sus comunidades. / Ámbito

