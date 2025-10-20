¿Por qué el 20 de octubre se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis?

Cada 20 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis. La efeméride fue establecida para promover la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad que afecta la densidad y la fortaleza de los huesos.

20 de octubre: por qué se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis Esta jornada de concienciación fue una iniciativa lanzada por la Sociedad Nacional de Osteoporosis de Gran Bretaña el 20 de octubre de 1996. El objetivo principal es concienciar a la población sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de esta enfermedad.

osteoporosis (1) ¿Qué es la osteoporosis y cómo se previene? La osteoporosis es una enfermedad ósea que reduce la densidad y la calidad de los huesos. Al volverse más porosos y frágiles, el riesgo de fracturas aumenta significativamente.

Dado que la pérdida de masa ósea ocurre de manera progresiva y silenciosa, es frecuente que las personas no reciban el diagnóstico hasta que sufren una primera fractura.

Para prevenirla, se recomienda: Mantener una dieta rica en calcio y vitamina D.

Realizar ejercicio físico con regularidad, especialmente ejercicios de carga.

Limitar el consumo de alcohol y evitar el tabaco.

En adultos y personas mayores, es crucial controlar la visión y tomar medidas para prevenir caídas. Fuente: diainternacionalde

