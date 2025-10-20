20 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

¿Por qué el 20 de octubre se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis?

En una fecha clave para la salud, este 20 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis. En esta nota, conocé el origen de la efeméride.

¿Por qué el 20 de octubre se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis?

¿Por qué el 20 de octubre se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis?

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 20 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis. La efeméride fue establecida para promover la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad que afecta la densidad y la fortaleza de los huesos.

20 de octubre: por qué se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis

Esta jornada de concienciación fue una iniciativa lanzada por la Sociedad Nacional de Osteoporosis de Gran Bretaña el 20 de octubre de 1996. El objetivo principal es concienciar a la población sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de esta enfermedad.

Lee además
Lavalle cumple 228 años: la historia y el origen del departamento más antiguo de Mendoza
Efemérides

Lavalle cumple 228 años: la historia y el origen del departamento más antiguo de Mendoza
Hoy, 20 de octubre, es el Día de la Pediatra en Argentina: conocé su historia
Efemérides

Hoy, 20 de octubre, es el Día de la Pediatra en Argentina: conocé su historia
osteoporosis (1)

¿Qué es la osteoporosis y cómo se previene?

La osteoporosis es una enfermedad ósea que reduce la densidad y la calidad de los huesos. Al volverse más porosos y frágiles, el riesgo de fracturas aumenta significativamente.

Dado que la pérdida de masa ósea ocurre de manera progresiva y silenciosa, es frecuente que las personas no reciban el diagnóstico hasta que sufren una primera fractura.

Para prevenirla, se recomienda:

  • Mantener una dieta rica en calcio y vitamina D.
  • Realizar ejercicio físico con regularidad, especialmente ejercicios de carga.
  • Limitar el consumo de alcohol y evitar el tabaco.
  • En adultos y personas mayores, es crucial controlar la visión y tomar medidas para prevenir caídas.

Fuente: diainternacionalde

Temas
Seguí leyendo

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy, 19 de octubre

Por qué el 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

¿Por qué el 19 de octubre se recuerda el Día Nacional del Carnicero?

Día Mundial de la Menopausia: origen, historia y objetivo del 18 de octubre

Por qué no cobré la Beca Progresar de octubre 2025

Día de la Lealtad Peronista: origen, historia y por qué se celebra el 17 de octubre

17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

¿Por qué el 16 de octubre se celebra el Día Mundial del Anestesiólogo?

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre

Las Más Leídas

Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.
Atención

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre

El fatal hecho ocurrió este domingo en Villa Nueva, Guaymallén
Tragedia

Guaymallén: un hombre se ahogó con un trozo de carne y murió durante un asado del Día de la Madre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre

Te Puede Interesar

El Presupuesto 2026 entra en su tercera semana de debate: cómo sigue el tratamiento y cuándo llega al recinto.
Recta final

El Presupuesto 2026 entra en su tercera semana de debate: cuándo llegará al recinto

Por Florencia Martinez del Rio
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia: qué es lo que se viene.
Edición 2026

Cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia: qué es lo que se viene

Por Natalia Mantineo