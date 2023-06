Plastiandino: el Gobierno destinará más de $40 millones en subsidios

Consultadas las autoridades sobre qué impacto hubiera generado el no avanzar en estas medidas para el pueblo de San Rafael, remarcaron que “hay que destacar el esfuerzo de los trabajadores, de lo que aportan a la economía del departamento y de lo que sus familias aportan a la economía del municipio. Si estas medidas no se ponían en marcha hubiera sido un impacto muy importante no solo para el departamento, sino para la provincia y el país”.

Al cierre Zlotolow, comentó: “Hemos planteando hacer un esfuerzo mayor y adaptarnos a una propuesta conjunta que permita a estos trabajadores y trabajadoras seguir vinculados a la empresa. Ellos quieren seguir formando parte de la firma y nuestro esfuerzo tiene que ver con acompañar y apoyarlos hasta que Plastiandino se ponga en marcha nuevamente”.

A su turno, Hugo Bianchi, agregó: “Estamos haciendo todo lo posible para poder contener y mantener a todo el equipo de trabajo de Plastiandino. Hoy la provincia ha liderado el proceso y el municipio ha acompañado, hemos construido una propuesta superadora. En los salarios más bajos se percibirá 1,5 salarios mínimos mientras que en los salarios medios pasa a 2 SMVM. En el caso de los salarios más altos percibirán 2,5 salarios mínimos”.

“Hemos mantenido una reunión para validad esta propuesta que sólida y viable. Es un esfuerzo para intentar avanzar en la reconstrucción de la empresa. Este subsidio cubrirá parte de los salarios de la totalidad de los empleados de la empresa (192), en principio por tres meses y con la posibilidad de que se renueve cada tres meses”.