Perrera en Godoy Cruz: pese a las promesas, proteccionistas aseguran que la Municipalidad "se borró del mapa"

No se habla de " perrera" , tampoco de " matanza de animales", pero la nueva ordenanza que busca imponer la Municipalidad de Godoy Cruz lo deja implícito . Aunque hace algunas semanas acordaron mantener un diálogo fluido con los refugios de animales, hasta el momento solo hay silencio . Incluso, se solicitó una reunión con el propio Intendente Diego Costarelli, pero no hubo respuesta.

La realidad en Godoy Cruz es clara: quien ha vivido o transitado por las distintas zonas del departamento - y no solo por los alrededores de la plaza departamental-, observó perros y gatos callejeros en condiciones deplorables . Así, y ante la falta de políticas públicas concretas , los refugios y vecinos se involucraron y comenzaron a ayudar "como podían". Pese a ello, la situación los desbordó.

"La ordenanza realmente está muy fuera de lugar. Es atemporal, retrógrada con los derechos de los animales e inconstitucional. A pesar de haber tenido una reunión con ellos, nosotros presentamos un recurso de amparo para pedir la nulidad de esa ordenanza porque no pueden salir a cazar perros" , explicó Mariana Vera, referente del Refugio de Diego y vocera de refugios de Mendoza.

refugio para perros, perros, adopción, mascotas, perritos, perrera.jpg Foto: Yemel Fil

Si bien el Municipio había aclarado que no se realizarían "capturas de perros", protectoras aseguraron que sí existen.

"Hubo una denuncia por un perro, un labrador que mordió o que quiso morder. Están las fotos de la Municipalidad de Godoy Cruz, que fue a buscar al perro. Ellos habían dicho que no iban a salir con camionetas a buscar perros", explicaron.

Y agregaron: "Lo primero que hicieron fue eso, pero además, incumpliendo con toda la ordenanza, lo llevaron a un refugio porque no tienen espacio en sus caniles. Le tiraron el problema a los refugios, como si ellos se pudieran hacer cargo. Los refugios no reciben dinero de los municipios, hacen rescates de animales por amor. Igualmente en el refugio no recibieron al perro porque están saturados de animales".

Una ordenanza casi imposible de cumplir

Según indicaron a este diario, aunque existió una reunión con el municipio en la que se aseguró el trabajo conjunto con los refugios, hasta el momento solo hubo silencio. "No hemos tenido muchos avances positivos, porque después de la reunión quedamos en armar una mesa de trabajo con la gente del municipio. Se hablaron un montón de cosas, se prometió, pero hasta ahora no hemos visto ninguna realidad".

"Desde el refugio Ángeles de Cuatro Patas están pidiendo desde hace semanas una audiencia o una visita del Intendente, pero no ha tenido respuestas".

En concreto, destacan que la normativa es casi imposible de cumplir debido a la falta de recursos. "Han hecho un registro para inscripciones voluntarias de personas que quieran ser hogares de tránsito. La idea era que esos perros que estaban en la calle vayan al área de zoonosis, pero tienen solamente 6 caniles y 4 de esos están ocupados".

"Es imposible dar respuesta seria a la problemática. En ese canil cada perro iba a transcurrir un periodo de 10 días, pero en realidad ni siquiera cumple con la normativa de una enfermedad zoonótica, porque por algo se establece la cuarentena para saber si tienen enfermedades. Ellos supuestamente van a tener estos diez días los perros ahí en los caniles y después pasarlos a estos hogares de tránsito voluntarios", destacaron los proteccionistas.

Faltan castraciones

Si bien reconocen que el municipio renovó su compromiso con las jornadas de adopción, "es insuficiente frente a la problemática que hay".

"Lo venimos diciendo. La única forma hoy de atacar un problema latente y trabajar preventivamente para evitar problemas a futuro es castrar masivamente. Los animales no tienen la culpa, pero en las condiciones en las que están (sin vacunar contra la rabia, con sarna, garrapatas) son perjudiciales", sostuvieron integrantes de los refugios consultados.

Consultados por los turnos de castración y operativos, los rescatistas de animales indicaron que se dan 10 o 15 turnos por día, pero que "a la gente le cuesta usarlos".

"La gente del mismo municipio te dice que es difícil conseguir los turnos, pero además es complicado llevarlos el día del turno. Capaz que ese día el gato callejero se fue y no está en la zona. Lo mismo pasa con los perros", sostuvieron y agregaron que el método ideal sería realizar castraciones por orden de llegada.

Y continuaron: "Godoy Cruz tiene una ordenanza previa de hace unos años atrás que establece que vos, cada animal que vas a llevar a esterilizar, tenés que registrarlo a tu nombre. Si ese animal, por ejemplo, muerde a alguien, vos sos el responsable. Entonces hay decenas de animalitos que son comunitarios y le dan de comer entre varios vecinos, pero nadie se quiere hacer cargo".

Perrera

En términos generales, destacan que "todas estas medidas, en vez de ser una solución, son restrictivas y ponen palos para la gente que se involucra y quiere ayudar".

"Los perros son parte de nuestra comunidad. Así como tenemos fauna silvestre, tenemos fauna urbana, como aves, pájaros, perros y gatos. Vivimos con ellos y lo mejor que puede pasar es que la convivencia sea saludable, en paz. Nosotros hacemos este trabajo gratis, solo estamos tratando de dar visibilidad a un problema que la mayoría no conoce", finalizaron.

