15 de diciembre de 2025
Ocho hospitales públicos de Mendoza recibieron un reconocimiento por su calidad sanitaria

El Ministerio de Salud de Argentina reconoció a hospitales públicos de la provincia de Mendoza con el premio “Establecimiento Comprometido con la Calidad” .

Ocho hospitales públicos de Mendoza recibieron un reconocimiento por su calidad sanitaria.

Por Sitio Andino Sociedad

La provincia de Mendoza celebra un importante avance en la mejora de la atención sanitaria. Ocho hospitales públicos fueron oficialmente reconocidos con la distinción nacional “Establecimiento Comprometido con la Calidad” por el Ministerio de Salud de la Argentina, consolidando a la provincia como referente en la gestión de servicios de salud.

El anuncio fue realizado por el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, y subraya el éxito de una estrategia sanitaria articulada que busca garantizar una atención integral y de excelencia para la ciudadanía.

reconocimiento hospital notti
Hospitales públicos reconocidos: uno de los nosocomios distinguidos fue el Humberto Notti.

Hospitales públicios de Mendoza reconocidos

La distinción se basa en una rigurosa herramienta de autoevaluación que analiza 59 ítems de buenas prácticas, abarcando dimensiones clave como la gestión de recursos humanos, la seguridad del paciente, la infraestructura y la calidad de la atención.

Los hospitales mendocinos alcanzaron los siguientes niveles de reconocimiento:

  • Hospital Carlos Saporiti: Avanzado.
  • Hospital Central: Intermedio.
  • Hospital Notti: Intermedio.
  • Hospital Ítalo Perrupato: Intermedio.
  • Hospital Regional de Malargüe: Intermedio.
  • Hospital Luis Lagomaggiore: Inicial
  • Hospital Diego Paroissien: Inicial
  • Hospital Antonio Scaravelli: Inicial

Este resultado no solo incluye nuevas instituciones, sino que también muestra la mejora de niveles en hospitales previamente evaluados, demostrando un fortalecimiento institucional concreto.

saporitti avanzado reconocimienot
El hospital Saporitti logró al máximo reconocimiento.

Un camino sostenido hacia la excelencia

La subsecretaria de Gestión de Salud, Carina Copparoni, enfatizó que este logro demuestra que, con una política clara y equipos comprometidos, es posible avanzar en calidad, incluso en el desafiante entorno hospitalario diario.

"Esto demuestra que, si hay una política clara, los equipos se sienten acompañados. No es fácil trabajar en calidad... Pero no podemos dejar que pase esto, tenemos que ir por la excelencia, por la calidad, por la investigación, por la formación," sostuvo Copparoni, invitando a redoblar esfuerzos para continuar la mejora.

Por su parte, la directora de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión, Andrea Falaschi, explicó que la herramienta de evaluación permite a los hospitales elaborar planes de mejora continuos para avanzar progresivamente en los niveles de distinción. Este proceso busca estandarizar las prácticas de atención en todos los centros, garantizando que la población reciba siempre las mejores prácticas.

andrea falaschi epidemiología
Andrea Falaschi, titular de Epidemiología.

Colaboración y futuro

Este hito es parte del Plan Provincial de Salud 2024-2028 y armoniza con el Programa Nacional de Garantía de Calidad, evidenciando un modelo de mejora continua y coordinada entre la Provincia y la Nación.

El Ministerio de Salud de Mendoza remarcó que esta distinción es un paso, no el final del camino. Confirma que la planificación sanitaria sustentada en evidencia conlleva a resultados concretos para la ciudadanía, fortaleciendo el sistema público y mejorando la seguridad de la atención.

hospitales distinguidos

En los próximos meses, se promoverán nuevas autoevaluaciones, ampliando el alcance de las acciones de calidad a más hospitales y centros de salud para consolidar una política que impacte directamente en el bienestar de la población mendocina.

