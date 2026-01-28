Nivel Primario: cómo planea la DGE fortalecer la resolución de problemas en las escuelas

Censo de Matemática: cómo planea la DGE fortalecer la resolución de problemas en las escuelas.

En las últimas horas, la Dirección General de Escuelas (DGE) presentó las conclusiones del primer Censo Provincial de Matemática . Los datos no solo ofrecen un diagnóstico preciso de la situación actual, sino que marcan un hito en la planificación pedagógica para el 2026, mostrando un cambio de tendencia en el aprendizaje de la disciplina.

El operativo que evaluó a más de 354.000 estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario, tiene objetivo transformar la enseñanza de la matemática en una herramienta para "enseñar a pensar" , alejándose de la mera repetición de fórmulas para enfocarse en la toma de decisiones y la resolución de problemas.

Histórico La DGE reglamentó cambios para acceder a las suplencias en la Educación de Adultos

Plan Provincial de Alfabetización La DGE distribuirá más de 100.000 libros en escuelas primarias al inicio del ciclo lectivo 2026

En el nivel Primario, los resultados son alentadores. Si bien Matemáticas sigue representando un desafío estructural para el sistema , se ha detectado un desplazamiento positivo en las escalas de rendimiento.

La DGE acreditó el pago de dos ítems importantes para docentes y celadores: cuál es el monto.

Actualmente, la mayor proporción de alumnos se concentra en niveles intermedios de desempeño , registrándose una reducción gradual en el grupo de resultados más bajos, particularmente en lo que respecta al reconocimiento de datos y conceptos básicos.

Sin embargo, el análisis técnico permitió identificar que el mayor escollo reside en la resolución de problemas complejos y la aplicación de conocimientos en contextos reales. Esta información será el eje vertebrador de las intervenciones pedagógicas del 2026.

censo, matemática, estudiante, escuela La resolución de problemas es uno de los mayores escollos para los alumnos del Primario. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Proyección 2026: más allá de los números

De cara al inicio del nuevo ciclo lectivo, previsto para el próximo miércoles 25 de febrero, la directora de Educación Primaria, Laura Tello, subrayó que la prioridad será "profundizar la alfabetización en matemática". El plan de acción incluye:

Fortalecimiento de capacidades: foco en pensamiento lógico, argumentación y alfabetización estadística desde edades tempranas.

Formación docente situada: capacitación continua para los maestros en sus propios entornos de trabajo.

Integración tecnológica: ampliación del uso de plataformas digitales como soporte pedagógico.

"La responsabilidad del nivel Primario es central", afirmó Tello. "Debemos garantizar que los estudiantes adquieran los saberes esenciales que les permitan transitar al Nivel Secundario con éxito y continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida".

Con estos resultados, la provincia de Mendoza busca consolidar un modelo donde la matemática deje de ser una asignatura temida para convertirse en una herramienta significativa para comprender y transformar el mundo.