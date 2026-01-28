28 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Educación

Nivel Primario: cómo planea la DGE fortalecer la resolución de problemas en las escuelas

La Dirección General de Escuelas priorizará el pensamiento lógico y la resolución de problemas para que la Matemática deje de ser una materia temida.

Censo de Matemática: cómo planea la DGE fortalecer la resolución de problemas en las escuelas.

Censo de Matemática: cómo planea la DGE fortalecer la resolución de problemas en las escuelas.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Natalia Mantineo

En las últimas horas, la Dirección General de Escuelas (DGE) presentó las conclusiones del primer Censo Provincial de Matemática. Los datos no solo ofrecen un diagnóstico preciso de la situación actual, sino que marcan un hito en la planificación pedagógica para el 2026, mostrando un cambio de tendencia en el aprendizaje de la disciplina.

El operativo que evaluó a más de 354.000 estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario, tiene objetivo transformar la enseñanza de la matemática en una herramienta para "enseñar a pensar", alejándose de la mera repetición de fórmulas para enfocarse en la toma de decisiones y la resolución de problemas.

Lee además
La DGE consolida una estrategia integral de acompañamiento pedagógico
Plan Provincial de Alfabetización

La DGE distribuirá más de 100.000 libros en escuelas primarias al inicio del ciclo lectivo 2026
La DGE reglamentó cambios para acceder a las suplencias en la Educación de Adultos.
Histórico

La DGE reglamentó cambios para acceder a las suplencias en la Educación de Adultos
clases, aula, escuela, educación.jpg
La DGE acreditó el pago de dos ítems importantes para docentes y celadores: cuál es el monto.

La DGE acreditó el pago de dos ítems importantes para docentes y celadores: cuál es el monto.

DGE: un cambio de tendencia en las aulas

En el nivel Primario, los resultados son alentadores. Si bien Matemáticas sigue representando un desafío estructural para el sistema, se ha detectado un desplazamiento positivo en las escalas de rendimiento.

Actualmente, la mayor proporción de alumnos se concentra en niveles intermedios de desempeño, registrándose una reducción gradual en el grupo de resultados más bajos, particularmente en lo que respecta al reconocimiento de datos y conceptos básicos.

Sin embargo, el análisis técnico permitió identificar que el mayor escollo reside en la resolución de problemas complejos y la aplicación de conocimientos en contextos reales. Esta información será el eje vertebrador de las intervenciones pedagógicas del 2026.

censo, matemática, estudiante, escuela
La resolución de problemas es uno de los mayores escollos para los alumnos del Primario.

La resolución de problemas es uno de los mayores escollos para los alumnos del Primario.

Proyección 2026: más allá de los números

De cara al inicio del nuevo ciclo lectivo, previsto para el próximo miércoles 25 de febrero, la directora de Educación Primaria, Laura Tello, subrayó que la prioridad será "profundizar la alfabetización en matemática". El plan de acción incluye:

  • Fortalecimiento de capacidades: foco en pensamiento lógico, argumentación y alfabetización estadística desde edades tempranas.

  • Formación docente situada: capacitación continua para los maestros en sus propios entornos de trabajo.

  • Integración tecnológica: ampliación del uso de plataformas digitales como soporte pedagógico.

"La responsabilidad del nivel Primario es central", afirmó Tello. "Debemos garantizar que los estudiantes adquieran los saberes esenciales que les permitan transitar al Nivel Secundario con éxito y continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida".

Con estos resultados, la provincia de Mendoza busca consolidar un modelo donde la matemática deje de ser una asignatura temida para convertirse en una herramienta significativa para comprender y transformar el mundo.

Temas
Seguí leyendo

Educación Superior cerró 2025 con fortalecimiento institucional y nuevas carreras

La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene

Elecciones municipales: la DGE convoca a docentes para desempeñarse como autoridades de mesa

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 28 de enero: números ganadores del sorteo 3343

¿Cuándo es Semana Santa 2026? Las fechas confirmadas y cómo cae el fin de semana largo

Qué pasará con el tiempo en Mendoza tras las lluvias: el pronóstico del SMN para el trimestre

Mendoza y las energías renovables: ¿por qué ampliar la matriz es clave?

Milagroso salvataje de una niña de un año en San Rafael

LO QUE SE LEE AHORA
Mirá todo sobre el sorteo del Quini 6 de este miércoles 28 de enero: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 28 de enero: números ganadores del sorteo 3343

Las Más Leídas

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias.
oportunidad

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero en Mendoza.
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero en Mendoza

Mirá todo sobre el sorteo del Quini 6 de este miércoles 28 de enero: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 28 de enero: números ganadores del sorteo 3343

Trágico incendio en Tunuyán.
tragedia

Tunuyán: un hombre quedó atrapado en un incendio y murió

El estado del Paso Los Libertadores para este miércoles 28 de enero. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 28 de enero