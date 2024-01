Murió Sara Rus: una de las Madres de Plaza de Mayo que sobrevivió a Auschwitz

La historia de Sara Rus es un testimonio vivo de la crueldad humana y la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Sobrevivió al Holocausto, escapó a la Argentina y, en 1977, la dictadura militar le arrebató a su hijo Daniel. Su vida se convirtió en un constante ejercicio de recordar para no olvidar. Cuando hablaba de su historia, Sara seleccionaba sus vivencias, clasificando el tenor de sus recuerdos. " Yo no cuento grandes tragedias porque no es mi estilo. Algunos sobrevivientes cuentan cosas terribles que ni yo quiero creer" , afirmaba.

Sin embargo, la felicidad para Sara quedaría relegada. Su hijo Daniel era físico nuclear, quien en 1976, ingresó a trabajar a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Más tarde, en 1977 fue secuestrado y desaparecido por la última dictadura cívico militar junto a otros veinte físicos empleados de ese organismo también fueron detenidos ilegalmente.

Cuando Daniel no llegó a casa, Sara y Bernardo pensaron que había tenido un accidente. Recorrieron comisarías y hospitales, hasta que fueron a la CNEA y se enteraron de que estaba desaparecido. “Ahí empecé yo a luchar", recordaba Sara, que luego se unió al grupo de mujeres que marchaba alrededor de Plaza de Mayo para reclamar por la aparición con vida de sus hijos.

Un búsqueda que nunca se detuvo

Ese camino de búsqueda incansable se llevó la vida de su esposo. "En el 77 Bernardo me dijo que estaba esperando el retorno de la democracia. Un día de 1983, me dijo: “si mi hijo en seis meses no vuelve, yo ya no tengo nada que hacer”. Vino la democracia, pasaron seis meses, mi esposo se enfermó de un tumor y falleció el 2 de mayo de 1984. Esperó seis meses. Lo dijo, y así fue". A pesar de su tenacidad, Sara no pudo darle a su hijo una sepultura digna, lo cual era su máximo anhelo./Página 12.