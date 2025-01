Mirar a Venezuela desde Mendoza: el duro relato de dos inmigrantes venezolanos

Oriunda de la ciudad de Barcelona , en el estado venezolano de Anzoátegui , Minerva Guacaran tiene 47 años y vive junto a su familia en el departamento de Godoy Cruz desde el 2018 , cuando llegó en busca de una nueva vida junto a su familia . A pesar de soñar con ver a una Venezuela lejos de los problemas, no ocultó su decepción por Maduro : “Ahora estoy súper decepcionada, Maduro se juramentó a la fuerza, están allí perpetuados en el poder ”.

Pese a la consternación por la situación, por no querer hablar del tema, sus esperanzas estaban depositadas en Maria Corina Machado, hoy líder de la oposición: “La verdad no me esperaba esto. Esperaba que la estrategia que María Corina tenía, fuera realizar el juramento de Edmundo (González) como el nuevo presidente”.