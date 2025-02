Meteorito 2024 YR4: la ONU activó, por primera vez en la historia, el protocolo de seguridad

El meteorito fue detectado el 27 de diciembre de 2024 por el Observatorio ATLAS en Chile y clasificado en el nivel 3 de la Escala de Turín , lo que indica que no es una amenaza inminente, pero sí merece ser monitoreado. La Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) emitió su notificación el 29 de enero de 2025, informando que el impacto solo afectaría seis regiones específicas del planeta: el este del Océano Pacífico, el norte de Sudamérica, el Atlántico, el mar Arábigo, África y el sur de Asia.

Un evento raro, pero no catastrófico

A pesar de la incertidumbre, los científicos enfatizan que el impacto no causaría un desastre global. "No queremos transmitir un mensaje catastrofista a la sociedad", expresó Juan Luis Cano, coordinador de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA. "Se está informando que, como expertos y por nuestros protocolos, debemos poner especial atención a este asteroide en particular".