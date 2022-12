Mendoza: las vulneraciones a derechos humanos que más se denuncian ante Xumek

Sobre la libertad de expresión, siempre en disputa, la directora de Xumek señaló: “La creencia es que si me ponen límites no existe y no es así. Los tratados internacionales explican que sí hay y esos límites son violentar a otro por medio de un discurso, es decir, no sólo violentar a través de la palabra sino también incitando a un atentado contra determinado grupo. Entonces, acorde a estos tratados, los discursos de odio son un límite a la libertad de expresión y hay responsabilidad del Estado al no analizar cómo regular esta proliferación para no coartar la libertad de expresión pero tampoco legitimar esos mensajes”.

Lo que más se denuncia en Xumek

Xumek tiene su clínica jurídica y, a través de su página web, reciben denuncias de personas que encuentran sus derechos vulnerados, reciben un asesoramiento primario en caso de que así lo requieran y si se trata de “casos testigo”, es decir, episodios en los que se han violado derechos no sólo del denunciante sino de un grupo, intervienen de manera gratuita.

“No litigamos gratuitamente todos los casos porque el caudal y la demanda son muy grandes porque el acceso a la Justicia en Mendoza está muy difícil. Por eso recurren a nuestra organización, y con nuestro grupo humano que es limitado, litigamos gratis en casos que representan graves violaciones a los derechos humanos”, indicó Díaz.

“La mayoría son por violencia institucional, es lo más frecuente. También muchos casos sobre la salud de las personas privadas de la libertad a quienes no se les garantiza sus medicamentos y/o los tratamientos para enfermedades crónicas; también de mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género y quieren denunciar a sus agresores y muchas situaciones de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes”, expuso.

“Además, tenemos un dispositivo jurídico territorial que va a los barrios, recibe denuncias y asesora. Hay muchas sobre incumplimiento de padres respecto a la cuota alimentaria de sus hijos. El 80% de las consultas que recibimos son de situaciones de violencia institucional, tanto del sistema penitenciario como de las fuerzas de seguridad mientras que, en los barrios, el 70% son reclamos alimentarios”, sumó.

Y concluyó: “Lo que hacemos es asesorar y dependiendo de cada situación, es el abordaje. Una vez que receptamos, denunciamos junto con la persona ante la Fiscalía de Homicidios y de Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia. Radicamos la denuncia para que el MPF investigue”.