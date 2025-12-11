11 de diciembre de 2025
{}
Mendoza, entre las mejores ciudades para vivir en Argentina: cómo quedó el ranking

La UBA volvió a ubicar a Mendoza entre las mejores ciudades para vivir. Se mantuvo en el podio gracias a mejoras en desarrollo urbano, ambiente y tecnología.

Por Sitio Andino Sociedad

La edición 2025 del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), desarrollado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), volvió a ubicar a Mendoza entre los centros urbanos mejor evaluados del país. La ciudad alcanzó 3,34 puntos en una escala de 0 a 5 y mantuvo el segundo puesto, sólo por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lideró el ranking con 3,65 puntos.

Mendoza, entre las mejores ciudades para vivir según un ranking de la UBA

El informe analiza a los diez conglomerados urbanos más importantes de la Argentina bajo cinco dimensiones estratégicas: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura. Todas ellas se descomponen en 31 variables y 159 indicadores, que permiten elaborar un diagnóstico detallado sobre las condiciones urbanas de cada ciudad.

El Puente de la Mujer, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Además de Mendoza, el ranking ubicó a Córdoba en el tercer puesto con 3,25 puntos, seguida de San Miguel de Tucumán (3,17), Rosario (3,16), San Juan y Santa Fe (ambas con 2,98). El listado continúa con Salta (2,85), Mar del Plata (2,74) y finaliza con Resistencia (2,54). De las ciudades estudiadas, ocho son capitales provinciales, mientras que Rosario y Mar del Plata constituyen las excepciones.

Según explicaron desde el Centro de Ciudades Inteligentes de la UBA, responsable del índice, el objetivo del IGEC es “comprender las fortalezas y debilidades de cada ciudad” para orientar políticas públicas vinculadas al desarrollo sostenible. El trabajo destaca que cada centro urbano está condicionado por su marco jurídico, la región donde se encuentra y las características propias de su entorno social y económico.

La comparación con el 2024

En términos interanuales, el estudio señala un crecimiento general de 0,06 puntos respecto de 2024. Tanto Buenos Aires, Mendoza, Córdoba como Rosario mantuvieron sus posiciones y registraron leves mejoras en sus indicadores. En el caso de San Miguel de Tucumán, el incremento fue más marcado, especialmente en la dimensión político-institucional, impulsada por la implementación de un Plan Estratégico.

Para los especialistas de la UBA, la continuidad de estas mediciones busca consolidar al IGEC como un instrumento de referencia nacional para evaluar sostenibilidad urbana y definir la agenda de ciudades inteligentes en los principales conglomerados del país.

