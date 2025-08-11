Mendoza lanza una competencia escolar con tecnología, pensamiento crítico y grandes premios

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la PISATÓN Mendoza 2025, una experiencia única que combina desafíos tipo PISA, tecnología y premios para alumnos, docentes y escuelas de toda la provincia. Esta iniciativa está destinada a estudiantes de 3º año del secundario.
¿Qué es la PISATÓN Mendoza 2025?
La PISATÓN es una propuesta dinámica y participativa que simula el formato de las evaluaciones internacionales estandarizadas, promoviendo la autonomía, el trabajo en equipo y el uso estratégico del tiempo.
Con tres instancias —entrenamiento, clasificatoria virtual y gran final presencial—, esta iniciativa se posiciona como una herramienta pedagógica clave para que las escuelas de Mendoza sigan fortaleciendo aprendizajes esenciales. También busca estimular a los estudiantes en los desafíos COMIC y en los ejercicios PISA de entrenamiento en Matemática disponibles en la plataforma FlexFlix.
pisaton dge
Etapas de la competencia impulsada por la Dirección General de Escuelas
Instancia de entrenamiento
Fechas: del 11 al 22 de agosto de 2025
Modalidad: Virtual, por medio del Aula Digital Mendoza (portal educativo) y FlexFlix
Incluye ejercicios modelo, desafíos COMIC y cursos interdisciplinarios intensivos.
Los estudiantes recibirán acceso premium a FlexFlix por un mes.
Instancia virtual clasificatoria
Fecha: sábado 23 de agosto de 2025
Modalidad: Online desde cada escuela, con usuario y contraseña asignados tras la inscripción.
Prueba tipo PISA de opción múltiple y tiempo limitado.
Se seleccionarán 54 finalistas (tres por cada departamento), garantizando representación equitativa entre escuelas estatales y privadas..
pisaton dge 1
Gran final presencial
Fecha: sábado 30 de agosto de 2025
Participan los 54 finalistas junto a sus docentes referentes.
Los desafíos se resolverán en netbooks, al estilo PISA, con condiciones de equidad y confidencialidad.
Premios para estudiantes, docentes y escuelas
Escuela con mayor participación proporcional: $2.000.000 o kit recreativo (metegol, ping-pong y pochoclera)
Docente del estudiante ganador: Netbook
Estudiantes ganadores:
Primer puesto: Monopatín eléctrico
Segundo y tercer puesto: Tablets
¿Cómo inscribirse?
La inscripción estará abierta a través del formulario disponible en el sitio oficial de la DGE. Pueden acceder directamente desde la web oficial. Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza.