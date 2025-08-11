Mendoza lanza una competencia escolar con tecnología, pensamiento crítico y grandes premios Gentileza DGE

¿Qué es la PISATÓN Mendoza 2025? La PISATÓN es una propuesta dinámica y participativa que simula el formato de las evaluaciones internacionales estandarizadas, promoviendo la autonomía, el trabajo en equipo y el uso estratégico del tiempo.

Con tres instancias —entrenamiento, clasificatoria virtual y gran final presencial—, esta iniciativa se posiciona como una herramienta pedagógica clave para que las escuelas de Mendoza sigan fortaleciendo aprendizajes esenciales. También busca estimular a los estudiantes en los desafíos COMIC y en los ejercicios PISA de entrenamiento en Matemática disponibles en la plataforma FlexFlix.

pisaton dge Etapas de la competencia impulsada por la Dirección General de Escuelas Instancia de entrenamiento Fechas: del 11 al 22 de agosto de 2025

Modalidad: Virtual, por medio del Aula Digital Mendoza (portal educativo) y FlexFlix

Incluye ejercicios modelo, desafíos COMIC y cursos interdisciplinarios intensivos.

Los estudiantes recibirán acceso premium a FlexFlix por un mes.

Instancia virtual clasificatoria Fecha: sábado 23 de agosto de 2025

Modalidad: Online desde cada escuela, con usuario y contraseña asignados tras la inscripción.

Prueba tipo PISA de opción múltiple y tiempo limitado.

Se seleccionarán 54 finalistas (tres por cada departamento), garantizando representación equitativa entre escuelas estatales y privadas.. pisaton dge 1 Gran final presencial Fecha: sábado 30 de agosto de 2025

Participan los 54 finalistas junto a sus docentes referentes.

Los desafíos se resolverán en netbooks, al estilo PISA, con condiciones de equidad y confidencialidad. Premios para estudiantes, docentes y escuelas Escuela con mayor participación proporcional: $2.000.000 o kit recreativo (metegol, ping-pong y pochoclera)

Docente del estudiante ganador: Netbook Estudiantes ganadores: Primer puesto: Monopatín eléctrico

Segundo y tercer puesto: Tablets ¿Cómo inscribirse? La inscripción estará abierta a través del formulario disponible en el sitio oficial de la DGE. Pueden acceder directamente desde la web oficial. Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza.