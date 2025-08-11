De qué se trata

Mendoza lanza una competencia escolar con tecnología, pensamiento crítico y grandes premios

Pensamiento crítico, trabajo en equipo y tecnología se combinan en la PISATÓN Mendoza 2025, la competencia escolar que ya tiene fecha de inscripción.

Mendoza lanza una competencia escolar con tecnología, pensamiento crítico y grandes premios

Mendoza lanza una competencia escolar con tecnología, pensamiento crítico y grandes premios

Gentileza DGE

¿Qué es la PISATÓN Mendoza 2025?

La PISATÓN es una propuesta dinámica y participativa que simula el formato de las evaluaciones internacionales estandarizadas, promoviendo la autonomía, el trabajo en equipo y el uso estratégico del tiempo.

Lee además
El barco desde el cual se transmite  el streaming sensación del CONICET frente a Mar del Plata
Ajuste y Motosierra

La ciencia argentina en picada: más de 4 mil empleos perdidos en 19 meses
el derrumbe de las cadenas de tecnologia en argentina: garbarino, compumundo y start_ no van mas
Crisis Económica

El derrumbe de las cadenas de tecnología en Argentina: Garbarino, Compumundo y Start_ no van más

Con tres instancias —entrenamiento, clasificatoria virtual y gran final presencial—, esta iniciativa se posiciona como una herramienta pedagógica clave para que las escuelas de Mendoza sigan fortaleciendo aprendizajes esenciales. También busca estimular a los estudiantes en los desafíos COMIC y en los ejercicios PISA de entrenamiento en Matemática disponibles en la plataforma FlexFlix.

pisaton dge

Etapas de la competencia impulsada por la Dirección General de Escuelas

Instancia de entrenamiento

  • Fechas: del 11 al 22 de agosto de 2025
  • Modalidad: Virtual, por medio del Aula Digital Mendoza (portal educativo) y FlexFlix
  • Incluye ejercicios modelo, desafíos COMIC y cursos interdisciplinarios intensivos.
  • Los estudiantes recibirán acceso premium a FlexFlix por un mes.

Instancia virtual clasificatoria

  • Fecha: sábado 23 de agosto de 2025
  • Modalidad: Online desde cada escuela, con usuario y contraseña asignados tras la inscripción.
  • Prueba tipo PISA de opción múltiple y tiempo limitado.
  • Se seleccionarán 54 finalistas (tres por cada departamento), garantizando representación equitativa entre escuelas estatales y privadas..
pisaton dge 1

Gran final presencial

  • Fecha: sábado 30 de agosto de 2025
  • Participan los 54 finalistas junto a sus docentes referentes.
  • Los desafíos se resolverán en netbooks, al estilo PISA, con condiciones de equidad y confidencialidad.

Premios para estudiantes, docentes y escuelas

  • Escuela con mayor participación proporcional: $2.000.000 o kit recreativo (metegol, ping-pong y pochoclera)
  • Docente del estudiante ganador: Netbook

Estudiantes ganadores:

  • Primer puesto: Monopatín eléctrico
  • Segundo y tercer puesto: Tablets

¿Cómo inscribirse?

La inscripción estará abierta a través del formulario disponible en el sitio oficial de la DGE. Pueden acceder directamente desde la web oficial. Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

El municipio que incorpora tecnología para registrar en tiempo real cada procedimiento y mejorar la seguridad

Cómo cuidar a tu mascota desde lejos con herramientas inteligentes

Quiénes están detrás de la expedición científica del Conicet que atrapó el interés de miles de argentinos

La Noche de los Chefs regresa para unir sabores, solidaridad y esperanza en Mendoza

Día del Nutricionista en Argentina: el argentino por el cual se estableció esta efeméride en Latinoamérica

Choferes de Uber protestaron por la falta de ganancias y la "competencia desleal" de los taxis

Nuevas ambulancias en Mendoza: el sistema de Salud se fortalece con la llegada de unidades de alta complejidad

Paso a Chile: tras varios días cerrado, habilitan el Paso Pehuenche, pero con una advertencia

LO QUE SE LEE AHORA
Más mendocinos eligen viajar al exterior mientras el turismo interno cae estrepitosamente
Qué destinos eligen

Más mendocinos eligen viajar al exterior mientras el turismo interno cae "estrepitosamente"

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto
Juegos de Azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1314 del domingo 10 de agosto

El PJ local prorrogó hasta hoy al mediodía su presentación de listas.
Elecciones 2025

El peronismo oficialista de Mendoza, se impuso en las internas abiertas

A un año del homicidio de Eduardo Bertón: cronología y la implicación de una ex concejal libertaria
Crimen planificado

A un año del homicidio de Eduardo Bertón: cronología y la implicación de una ex concejal libertaria

Te Puede Interesar

Mendoza sumará 12 nuevas ambulancias al sistema de salud. 
Equipamiento

Nuevas ambulancias en Mendoza: el sistema de Salud se fortalece con la llegada de unidades de alta complejidad

Por Natalia Mantineo
Este lunes, choferes de Uber protestaron por la competencia desleal de los taxis.
Servicio de transporte

Choferes de Uber protestaron por la falta de ganancias y la "competencia desleal" de los taxis

Por Natalia Mantineo
El robo ocurrió el fin de semana en el barrio Santa Ana de Guaymallén.
Investigación

En menos de 5 horas robaron en una casa de Guaymallén $10 millones y un arma

Por Sitio Andino Policiales