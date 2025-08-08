Avances

El municipio que incorpora tecnología para registrar en tiempo real cada procedimiento y mejorar la seguridad

La nueva tecnología permitirá supervisar en vivo cada procedimiento y reforzar la seguridad en las calles del municipio. De qué se trata.

El municipio que incorpora tecnología para registrar en tiempo real cada procedimiento y mejorar la seguridad.

El municipio que incorpora tecnología para registrar en tiempo real cada procedimiento y mejorar la seguridad.

Para Esteban Allasino, "hay que rendir cuentas"

Al respecto el intendente Esteban Allasino afirmó: “las body cams registran en tiempo real cada procedimiento en la vía pública, aportando evidencia clara e irrefutable. Esta tecnología protege tanto a los vecinos como a los trabajadores municipales, asegurando que toda intervención se realice bajo la ley, con respeto y profesionalismo”.

Lee además
Cómo cuidar a tu mascota desde lejos con herramientas inteligentes
Tecnología y bienestar animal

Cómo cuidar a tu mascota desde lejos con herramientas inteligentes
La expedición científica del Conicet que atrapó el interés de miles de argentinos desde el fondo del mar
Aconcagua Radio

Quiénes están detrás de la expedición científica del Conicet que atrapó el interés de miles de argentinos

“Las cámaras instaladas en los vehículos ofrecen cobertura de 360°, con vistas frontal, trasera, interna y lateral, transmitiendo las imágenes en vivo al Centro de Monitoreo y Sistema DVR móvil para almacenamiento seguro de imágenes. Esto permite supervisar las intervenciones al instante, reducir zonas grises y colaborar de manera más efectiva con la Policía provincial y el sistema judicial” aclaró el Jefe Comunal.

thumbnail

Por último, Allasino destacó, “en tiempos en los que la transparencia no alcanza con mencionarla, es fundamental demostrarla con hechos concretos. Estas herramientas permiten rendir cuentas, generar datos reales y tomar mejores decisiones para tener calles ordenadas y tranquilas”.

Esta incorporación forma parte de una política pública integral que incluye software de gestión, la renovación completa del Centro de Monitoreo, la implementación de sistemas inteligentes de control con paradas seguras, la red de alarmas comunitarias, que ya alcanza a más de 100 barrios del departamento y la incorporación de nuevos agentes de tránsito y control.

Temas
Seguí leyendo

El intendente Omar Félix supervisa el avance de obras en Cañada Seca

Maipú crea entornos amigables para la lactancia materna: conocé los lugares disponibles

En el Día del Básquet, Mendoza Buxers celebró la inclusión y la diversidad

El Paseo Artesanal Tupungato vuelve con más impulso y creatividad

Godoy Cruz se suma a los simulacros provinciales de sismo con fuerte compromiso preventivo

Malargüe celebra la Noche de Cuyanía con música, tradición y solidaridad

Malargüe, capital del Newcom: se prepara para recibir el Torneo Nacional

Llega a San Rafael la conferencia que revolucionará la forma de vender

LO QUE SE LEE AHORA
Paseo Artesanal Tupungato
Fortalecimiento de la economía local

El Paseo Artesanal Tupungato vuelve con más impulso y creatividad

Las Más Leídas

Murió un recluso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría
Tenía 22 años

Murió un preso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

Julieta Silva saliendo de la audiencia realizada hoy en San Rafael.
Audiencia

Importante decisión de la justicia de San Rafael con respecto a Julieta Silva

El Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó también la propuesta gráfica
Elecciones 2025

Estos son los frentes políticos que competirán en las elecciones de octubre en Mendoza

Así quedó el coche que protagonizó el accidente vial en Godoy Cruz. 
choque y vuelco

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza.
fin del misterio

Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza

Te Puede Interesar

La falta de nieve obliga a Los Puquios a cerrar su temporada de manera anticipada.
Balance

"Hasta aquí llegamos": la falta de nieve obliga a Los Puquios a anticipar el cierre de la temporada

Por Natalia Mantineo
De la Vendimia a la política: quién es la reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025
SALTO

De la Vendimia a la política: quién es la ex reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025

Por Cecilia Zabala
Jimena Latorre: La coordinación y la integración son claves para la sostenibilidad
Finalizó el encuentro

Jimena Latorre: "La coordinación y la integración son claves para la sostenibilidad"

Por Sitio Andino Economía