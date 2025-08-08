El municipio que incorpora tecnología para registrar en tiempo real cada procedimiento y mejorar la seguridad.

Para Esteban Allasino, "hay que rendir cuentas" Al respecto el intendente Esteban Allasino afirmó: “las body cams registran en tiempo real cada procedimiento en la vía pública, aportando evidencia clara e irrefutable. Esta tecnología protege tanto a los vecinos como a los trabajadores municipales, asegurando que toda intervención se realice bajo la ley, con respeto y profesionalismo”.

“Las cámaras instaladas en los vehículos ofrecen cobertura de 360°, con vistas frontal, trasera, interna y lateral, transmitiendo las imágenes en vivo al Centro de Monitoreo y Sistema DVR móvil para almacenamiento seguro de imágenes. Esto permite supervisar las intervenciones al instante, reducir zonas grises y colaborar de manera más efectiva con la Policía provincial y el sistema judicial” aclaró el Jefe Comunal.

thumbnail Por último, Allasino destacó, “en tiempos en los que la transparencia no alcanza con mencionarla, es fundamental demostrarla con hechos concretos. Estas herramientas permiten rendir cuentas, generar datos reales y tomar mejores decisiones para tener calles ordenadas y tranquilas”.

Esta incorporación forma parte de una política pública integral que incluye software de gestión, la renovación completa del Centro de Monitoreo, la implementación de sistemas inteligentes de control con paradas seguras, la red de alarmas comunitarias, que ya alcanza a más de 100 barrios del departamento y la incorporación de nuevos agentes de tránsito y control.