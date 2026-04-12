12 de abril de 2026
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Cobre

Por qué el cobre es el material más buscado por los gigantes tecnológicos

La minería de cobre es clave para la potencia de los smartphones. Conocé por qué este metal es insustituible en la industria de los microprocesadores modernos.

Por qué el cobre es el material más buscado por los gigantes tecnológicos

Por qué el cobre es el material más buscado por los gigantes tecnológicos

Por Sitio Andino Sociedad

El avance de la tecnología móvil y la computación de alto rendimiento depende directamente de la minería a gran escala. Sin la extracción constante de materiales conductores, sería imposible fabricar los complejos circuitos integrados actuales. El cobre se ha consolidado como el estándar de la industria gracias a su capacidad inigualable para transportar energía y datos de forma eficiente.

A finales de la década del 90, la industria dio un salto cuántico cuando empresas como IBM reemplazaron el aluminio por el cobre en las interconexiones de los chips. Este cambio no fue caprichoso: el metal rojo ofrece un 40% menos de resistencia eléctrica, lo que se traduce automáticamente en un aumento del 15% en la velocidad de procesamiento.

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El rol de la minería en la velocidad de tu procesador

Fijate que la conductividad eléctrica del cobre (59 x 10^6 S/m) es solo superada por la plata, pero su durabilidad y costo lo hacen el único candidato viable para la producción masiva. En los smartphones modernos, donde los componentes son cada vez más chicos, el cobre permite crear cables microscópicos que no se rompen ni fallan bajo presión.

Además, la minería actual provee un material que es 100 veces más confiable que los estándares antiguos frente a la electromigración. Esto significa que los átomos del metal no se desplazan con el flujo de electricidad, evitando que tu computadora o celular "muera" por un cortocircuito interno tras unos meses de uso intensivo.

cobre y celulares
IBM fue una de las primeras empresas en usar el cobre para la producción de dispositivos electrónicos

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Disipación térmica: el secreto del cobre para el alto rendimiento

Otro punto clave es la gestión del calor. Los procesadores de alto rendimiento generan temperaturas extremas que podrían derretir el silicio si no fuera por la conductividad térmica del cobre, que es un 60% superior a la del aluminio. Esto permite que el calor se disipe rápidamente hacia los ventiladores o cámaras de vapor, evitando los famosos "puntos calientes".

Para que tengas una dimensión del impacto, se estima que en un millón de celulares hay aproximadamente 16.000 kilos de este metal. Sin la actividad de la minería tecnificada, la eficiencia energética que hoy disfrutamos —y que hace que tu batería dure más— sería simplemente una utopía científica.

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