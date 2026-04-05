Por qué el cobre es el material clave que hace funcionar tus electrodomésticos

El cobre es considerado hoy el verdadero "sistema circulatorio" de toda la línea blanca debido a sus propiedades físicas inigualables en el mercado. Su importancia radica principalmente en su altísima conductividad térmica y eléctrica, lo que permite transferir calor rápidamente y mover energía con mínimas pérdidas en cada electrodoméstico que utilizamos a diario en nuestras casas.

En las heladeras , este metal es fundamental para los tubos de refrigeración que resisten la corrosión de los gases. Además, el bobinado interno del motor-compresor casi siempre utiliza este material para evitar sobrecalentamientos peligrosos durante el funcionamiento.

Los lavarropas también dependen de este recurso estratégico , especialmente en el cableado del estator de su motor principal. Esta configuración permite que el aparato soporte ciclos de lavado intensos sin fundirse, mientras que las placas electrónicas usan pistas de este metal para conectar microprocesadores.

En los equipos de climatización , el uso de este componente es crítico para los intercambiadores de calor. Las aletas y tubos permiten que el aire se enfríe o caliente en apenas segundos, garantizando un rendimiento óptimo del equipo.

Asimismo, los caños que conectan las unidades interiores con las exteriores se fabrican con este metal por su gran maleabilidad. Esto permite a los instaladores doblarlos con facilidad sin riesgo de quiebres o fugas de gas refrigerante.

¿Se puede reemplazar con productos de la minería más baratos?

El principal candidato para sustituirlo ha sido históricamente el aluminio por ser un material mucho más liviano y económico. Muchos fabricantes intentaron implementarlo de forma masiva en serpentines, utilizando la tecnología denominada Microchannel para reducir costos de producción. Sin embargo, este intento ha funcionado solo de manera parcial debido a graves fallas técnicas en el mediano plazo.

cable de cobre Cobre: el elemento que evita que el mundo se quede sin conexión

El aluminio es sumamente difícil de soldar en reparaciones de campo y presenta una alta susceptibilidad a la corrosión galvánica. Para alcanzar la misma eficiencia que el metal rojo, el aluminio requiere un volumen mayor, lo que agranda innecesariamente el tamaño de los aparatos. Por esta razón, la industria está volviendo al estándar de oro que asegura productos más compactos, duraderos y fácilmente reparables.

En definitiva, el cobre se mantiene como el estándar de oro en la industria de la línea blanca porque, aunque su costo sea más elevado, garantiza que cada electrodoméstico sea compacto, eficiente y fácil de reparar. Apostar por este material proveniente de la minería responsable no solo asegura una mayor vida útil de los equipos, sino que evita las fallas prematuras y fugas de gas que suelen aparecer en las alternativas de menor durabilidad.