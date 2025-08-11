Paso a Chile: tras varios días cerrado, habilitan el Paso Pehuenche, pero con una advertencia

Desde las 9:30 de la mañana de este lunes quedó habilitado el tránsito en el Paso Pehuenche para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos, según informó la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras. Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe . Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Advertencia

En cuanto a las condiciones viales, la Ruta Nacional 145 se encuentra transitable, aunque con precaución, debido a trabajos de reparación en algunos sectores entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional. Personal de Vialidad Nacional solicitó a los conductores respetar las indicaciones y extremar cuidados.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Para más información sobre el estado de los pasos fronterizos, los usuarios pueden consultar el sitio oficial del Gobierno nacional: argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.