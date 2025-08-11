alta montaña

Paso a Chile: tras varios días cerrado, habilitan el Paso Pehuenche, pero con una advertencia

Desde hoy a las 9:30 el Paso Pehuenche estará abierto para todo tipo de vehículos. Sin embargo, se deberán extremar las precauciones al transitar por un tramo.

Por Sitio Andino Sociedad

Desde las 9:30 de la mañana de este lunes quedó habilitado el tránsito en el Paso Pehuenche para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos, según informó la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras. Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

La medida se da después de varios días de el tránsito interrumpido.

Los horarios de funcionamiento serán los siguientes:

  • Salida de Argentina: de 9:30 a 18:00 horas.

  • Entrada a Argentina: de 9:30 a 19:00 horas.

Advertencia

En cuanto a las condiciones viales, la Ruta Nacional 145 se encuentra transitable, aunque con precaución, debido a trabajos de reparación en algunos sectores entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional. Personal de Vialidad Nacional solicitó a los conductores respetar las indicaciones y extremar cuidados.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Para más información sobre el estado de los pasos fronterizos, los usuarios pueden consultar el sitio oficial del Gobierno nacional: argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.

