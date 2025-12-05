"Mendoza Está de Moda": llega por primera vez Argentina Fashion Week a la provincia

Por Sitio Andino Sociedad







La productora Studio Mannequin anunció que el próximo 7 de diciembre, en Planta Uno, se realizará “Mendoza Está de Moda ”, evento que marcará el desembarco de Argentina Fashion Week aquí en nuestra provincia junto a su director, el reconocido referente de la moda nacional Héctor Vidal Rivas. Es la previa del Mendoza Fashion Week que se realizará en el mes de marzo.

La propuesta reunirá a diseñadores destacados, especialistas del sector, influencers y a medios de alcance nacional como Para Ti, Caras, Clarín y Canal Perfil. Esta primera y única edición busca integrar a Mendoza dentro del calendario oficial de la moda argentina, potenciar el trabajo de creativos locales y consolidar a la provincia como nuevo polo de referencia en el circuito fashion.

MENDOZAESTADEMODA-Flyeroficial2-07 Un encuentro con sello contemporáneo El evento se desarrollará entre las 18:00 y las 22:00, con una apertura que incluirá activaciones de marca, performances y propuestas artísticas que recibirán a los invitados desde el primer momento.

La experiencia contará con un dress code Cocktail, alineado a la estética moderna que distingue la iniciativa. Desde la organización invitan al público a optar por propuestas elegantes y actuales, como vestidos midi, conjuntos dos piezas, trajes ligeros y diseños contemporáneos que acompañen el espíritu del encuentro.

Entradas y contacto Las entradas ya se encuentran disponibles online a través de Entradas Web. Para más información, novedades y contenido exclusivo sobre “Mendoza Está de Moda”, puede consultarse el sitio oficial del evento en Instagram: @studio_mannequin.

Compartí la nota:







