Mendoza: crece la cantidad de denuncias por estafas virtuales

“Se han ido incorporando delitos que tienen que ver con las redes sociales. Por ejemplo, la suplantación de la identidad permite que el delincuente obtenga información y consiga un préstamo u otros beneficios. Esta delincuencia cambia abruptamente día a día porque los mecanismos cambian constantemente, es un trabajo de una capacitación permanente. Estamos recibiendo, en promedio, 500 denuncias por mes”, sumó.

Los delitos cibernéticos más comunes

Marketplace, el famoso sitio de compra y venta de Facebook no deja de capturar víctimas que, confiadas, terminan siendo víctimas de estafas. Por este motivo, García Cobos recomendó a la población estar en alerta constante a ciertos indicios que pueden estar advirtiendo sobre una posible transacción dudosa.

“Hay que estar atentos/as. Por ejemplo, si se trata de ofertas demasiado tentadoras, con precios muy irrisorios o muchos beneficios, no confiar sino que sirva para que la persona advierta que hay algo raro. Otra recomendación es tratar de comprar en plataformas que tengan garantía para obtener el respaldo y evitar transacciones con personas que desconocidas y/o sin tener asegurado asegurado el origen o existencia del producto”.

Dos testimonios sobre intentos de estafas

El celular de Héctor Rodríguez comenzó a sonar, al mirarlo, vio que se trataba de una característica de Córdoba y que, en el identificador de llamadas, decía “Mercado Pago”, por lo que decidió atender. El motivo: una compra que nunca realizó ni realizaría.

“Me dijeron que habían intentado hacer una compra de un aire acondicionado a través de Mercado Pago con mi cuenta. No alcancé a consultar que me dijeron que el intento lo había hecho una mujer, me dieron un nombre e incluso, un número de DNI que, en teoría, pertenecía a ella. En ese momento, me preguntaron si yo conocía a esa persona y le dije que no. Entonces, me propusieron asegurar mis datos para que no me robaran de nuevo la cuenta porque, en teoría me la habían hackeado para comprar un aire acondicionado”, contó.

“Respondí que no, que no quería y me preguntaron mi nombre y mi DNI, lo extraño era que ambos datos eran correctos, no sé de dónde lo habían sacado. La cosa es que de inmediato me ofrecen abrirme una nueva cuenta y me piden que cree otra contraseña para asegurarla así poder quedarme tranquilo de que no volvería a pasar algo como lo ocurrido que, en realidad, nada había pasado. Les dije que no nuevamente y corté el teléfono”, sumó.

Héctor no se quedó con la duda y solicitó asistencia a través del chat que ofrece la aplicación que tiene en su celular. “En la conversación con quien me atendió de Mercado Pago me dijeron que nadie había intentado hacer ninguna compra y que de parte de la empresa nunca me iban a llamar por teléfono ni mucho menos iban pedirme datos o que cree y les comparta alguna contraseña. Me dijeron que si quiero cambiar algún dato, depende de mí que ellos no iban a proponerlo. Les pedí igualmente, si podían verificar si mi cuenta había sido hackeada, me negaron el intento de compra del aire acondicionado y me aseguraron que nadie intentó ingresar a mi cuenta, tampoco la habían robado. Así que bueno, ahí terminó todo, por suerte, pese a que me dijeron mi nombre y DNI no caí en la estafa”, cerró.

Otro caso es el de Brandon, de 25 años. Recibió una llamada y al atender le informaron que del otro lado estaba nada más y nada menos que el mismísimo gerente de una conocida cadena de supermercados. “Me dijeron que me había ganado un carrito por 30 mil pesos y dinero en efectivo por ser uno de los tres elegidos por provincia en el aniversario de VEA”, explicó.

“Ahí me piden que haga click en un link que me iba a llegar por WhatsApp y que tenía que escribir una frase determinada y que de esa forma, recibiría el premio. Por supuesto, que no lo hice y como vivo cerca de una de las sucursales, me acerqué a preguntar y en ese momento, terminé de confirmar que había sido un intento de estafa virtual”, sumó el joven.

“La persona encargada con la que hablé en el supermercado me negó rotundamente este festejo de aniversario y, por supuesto, la existencia de un premio. Pero eso no fue todo: me dijo que yo no era el primero que me acercaba con esa consulta porque ya habían pasado más de 20 personas preguntando por lo mismo. Pocas horas después, supe que también habían llamado a mi mamá con el mismo verso y a una de mis vecinas, una señora que, desafortunadamente, sí cayó en este engaño y así le robaron dinero”, cerró.