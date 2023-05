Mendoza: aumenta la población que busca atención médica en hospitales públicos

En Ciudad de Mendoza: el 41% de la población no tiene ningún tipo de cobertura social.

de la población no tiene ningún tipo de cobertura social. Guaymallén: casi el 45% , más precisamente el 44,8%

, más precisamente el 44,8% Las Heras: el 47%

Lavalle: el 55%

“Estos son los números de la gente que depende exclusivamente de la salud pública es estos cuatro departamentos”.

Los motivos del aumento de la población que acude a la salud pública

“Hemos estado viendo un incremento gradual. Hacia el 2021-2022 este número se fue agrandando. Es necesario tener en cuenta que el sistema público de salud es el garante último por nuestra Constitución Nacional, en otras palabras, es el garante de la atención de todos/as los habitantes y todas las personas que estén dentro del territorio nacional. Por lo tanto, sí, es real que hay un aumento de la presión de la cantidad de consultas que impacta en el sistema público de salud. Se trata de gente que tenía sistemas de cobertura de obra social o prepaga y que, anteriormente, podían consultar a su sector privado pero que actualmente no pueden hacerlo”, señaló el también coordinador de la Maestría de Salud pública y Seguridad Social de la Universidad del Aconcagua.

“Esto se da por varios motivos, el principal es una aceleración, diría fundamentalmente, en el último año: hemos visto un indicador en el aumento de la inflación y la reducción del poder adquisitivo. A veces, cuando hay que hacer ajustes en la economía familia y sabiendo que tal o cual estudio se puede hacer de forma gratuita en el sector público, se acude a éste. Tal vez, en un contexto donde la inflación no afecta y no golpea de manera tan directa a la economía doméstica, una familia puede decidir hacerlo por el sistema privado. En este contexto, la situación se empieza a volcar a lo público, no sólo en las guardias sino también en algunas especialidades, es transversal, va desde la clínica hasta la dermatología, por poner ejemplos”, agregó el profesional.

Todo bajo control, por el momento

Este prolongado verano ha ocasionado un aumento en la cantidad de consultas en las guardias lo que, según Mengual, es lo normal por una cuestión estacional, “pero no al nivel que hemos tenido períodos interanuales. Al mismo día, misma fecha que el año pasado, en esta ocasión, el aumento ha sido más leve o menos pronunciado”, expuso Mengual.

Y aclaró: “Esto no significa necesariamente que se va a mantener de esta manera. Lo que sucede es que se ha atrasado la llegada de la época invernal, hemos estado con temperaturas de 26°C, lo cual no es habitual para nuestra época. Esto, con el correr de los días, entrando al invierno, rápidamente puede cambiar, es lo esperable. Por el momento, no ha habido un incremento igual al de otros años, pero sí ha habido un aumento que no ha ocasionado inconvenientes en el sistema de salud que está dando respuestas. Estamos con todo preparado para la campaña invierno esperando el pico de enfermedades respiratorias tanto en camas hospitalarias disponibles de baja a mediana y de alta complejidad como en los centros de prevención primaria para la llegada del frío cuando empiezan a circular los gérmenes que habitualmente se presentan en esta época”.