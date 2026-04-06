7 de abril de 2026
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Arma de electrochoque

Mendoza amplía el uso de pistolas Taser y suma resultados positivos en las primeras intervenciones

La provincia de Mendoza incorporó las pistolas Taser en junio del 2025. Este lunes, el Gobierno entregó 15 dispositivos a preventores de la Ciudad.

La incorporación de estas armas no letales apunta a reducir riesgos en situaciones de violencia

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Foto: Cristian Lozano

Desde entonces, estos dispositivos no letales dejaron de ser exclusivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales y comenzaron a integrarse de manera progresiva en la Policía operativa.

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El uso de pistolas Taser en Mendoza se consolidó como parte de una estrategia de modernización y profesionalización

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"Tenemos 130 y 15 se han entregado a preventores, el resto están repartidas en las seis distritales", señalaron desde la el Ministerio.

Además, destacaron que ya hay efectivos capacitados y en funciones tanto en el Gran Mendoza como en el sur provincial, lo que permite una cobertura territorial más amplia.

Las primeras intervenciones sin heridos

Con la implementación en marcha, comenzaron a registrarse las primeras intervenciones fuera de las fuerzas especiales, con resultados que desde el Gobierno califican como positivos.

policia mendoza
Con la implementación en marcha, comenzaron a registrarse las primeras intervenciones fuera de las fuerzas especiales

Con la implementación en marcha, comenzaron a registrarse las primeras intervenciones fuera de las fuerzas especiales

La primera ocurrió en Malargüe, donde un efectivo utilizó la Taser 7 en modo disuasivo frente a una persona armada con un cuchillo. El procedimiento logró su objetivo: el individuo depuso su actitud sin necesidad de aplicar la descarga eléctrica y sin que se registraran heridos. Días más tarde, en General Alvear, se repitió una situación similar con el mismo desenlace.

A estos casos se suma un tercer episodio en Ciudad de Mendoza, donde efectivos intervinieron ante un hombre agresivo dentro de un domicilio. Nuevamente, el dispositivo fue utilizado de manera disuasiva y permitió su reducción sin lesiones para ninguna de las partes.

Desde la cartera de Seguridad remarcaron que las Taser ya forman parte del equipamiento cotidiano de los agentes

"En toda la provincia están repartidas, están en portación de la Policía operativa y ya las están usando en la vía pública", explicaron.

6 de Abril de 2026, Entrega Pistolas Taser para preventores de Ciudad, preventor
Los dispositivos emiten una corriente de entre 1,2 y 1,5 miliamperios

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Incluso, advirtieron que los ciudadanos podrán observar a los efectivos portando estos dispositivos, como parte del nuevo esquema de prevención.

Cómo funcionan las pistolas Taser

Las 130 Taser 7 adquiridas en 2025 representan un salto tecnológico respecto a los 18 dispositivos anteriores con los que contaba la provincia.

Entre las principales mejoras, se destacan:

  • Capacidad para almacenar dos cartuchos simultáneamente, uno de corto y otro de largo alcance
  • Sistemas disuasivos sonoros y visuales, que permiten evitar el uso de la descarga
  • Mayor versatilidad en los procedimientos, favoreciendo intervenciones escalonadas

En cuanto a sus características técnicas, los dispositivos emiten una corriente de entre 1,2 y 1,5 miliamperios, con una descarga efectiva de cinco segundos, suficiente para generar inmovilización neuromuscular.

La tensión que llega al cuerpo oscila entre 1.000 y 2.000 voltios, mientras que la descarga inicial puede alcanzar los 50.000 voltios, utilizada principalmente para la activación del sistema que impulsa las sondas.

La incorporación de estas armas no letales apunta a reducir riesgos en situaciones de violencia, priorizando la resolución de conflictos sin consecuencias fatales.

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