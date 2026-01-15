Más que una ambulancia: el fin de los traslados precarios para pacientes con obesidad en Mendoza.

Históricamente, la urgencia médica para un paciente con obesidad mórbida en la provincia de Mendoza era sinónimo de odisea. Sin camillas adecuadas, sin espacio en las unidades y dependiendo muchas veces de la fuerza física de los bomberos. Hoy, esa deuda comenzó a saldarse con la adquisición de dos nuevas ambulancias , destinadas para ese tipo de pacientes .

La obesidad mórbida es una obesidad severa definida por un Índice de Masa Corporal (IMC) de 40 o más, o un IMC de 35 o más junto con enfermedades graves relacionadas con el peso, implicando un alto riesgo para la salud y calidad de vida debido a sus complicaciones como diabetes, hipertensión y problemas cardíacos.

Dos de las nuevas ambulancias cuentan con equipamiento para trasladar a obesos mórbidos.

Es una condición crónica multifactorial con causas genéticas, metabólicas y de estilo de vida, que requiere un tratamiento multidisciplinario

Lo que hace que estas unidades sean "superadoras" no es solo su tamaño, sino su inteligencia artificial aplicada a la seguridad vial. Por primera vez, el sistema público de Mendoza cuenta con vehículos equipados con sensores de frenado autónomo .

Esta tecnología detecta automáticamente cualquier objeto o persona que se cruce en la trayectoria de la ambulancia, activando los frenos de manera instantánea para evitar colisiones.

Sumado a sus sensores de vientos laterales -vitales para la estabilidad en las rutas mendocinas-, estas ambulancias garantizan que el paciente más crítico llegue a destino sin sobresaltos.

Dentro de la cabina, el despliegue médico es total. Las unidades están diseñadas para que el tratamiento comience antes de llegar al hospital, equipadas con herramientas que superan el estándar convencional:

Logística bariátrica: camillas especiales que soportan hasta 250 kg , con un ancho extra que brinda estabilidad real y un sistema de poleas con arnés móvil para elevar al paciente con suavidad y respeto.

Precisión en el diagnóstico: incorporan videolaringoscopios para asegurar la vía aérea en segundos y respiradores a turbina de alta performance.

Blindaje Médico: cuentan con electrocardiógrafos, cardiodesfibriladores, oxígeno central y kits completos de trauma tanto para adultos como para niños.

12 de agosto, presentacion nuevas ambulancias, servicio coordinado de emergencia, alfredo cornejo, rodolfo montero Las ambulancias poseen camillas especiales, con un soporte para 250 kilos. Foto: Yemel Fil

"Darle una atención digna a quienes eran invisibles"

El ministro de Salud, Rodolfo Montero, fue contundente sobre el impacto humano de esta compra: "A estos grupos vulnerables muchas veces no se les prestaba atención porque el equipamiento no resistía. Hoy, con estas ambulancias y el sistema de poleas, no solo protegemos al paciente, sino que le damos la atención médica digna que merece".

12 de agosto, presentacion nuevas ambulancias, servicio coordinado de emergencia, alfredo cornejo, rodolfo montero Rodolfo Montero, ministro de Salud de Mendoza. Foto: Yemel Fil

Hasta este miércoles, un paciente de 250 kilos enfrentaba el riesgo de caídas o esperas interminables por falta de logística. Hoy, Mendoza cuenta con un sistema que no existe en clínicas privadas ni en otras provincias, transformando los fondos del Reforsal en una herramienta que, literalmente, salva vidas que antes el sistema no podía cargar.

Las dos unidades, únicas en el sector público y privado, tendrán como base de operación el Hospital Central (con cobertura para el Gran Mendoza) y el Hospital Schestakow (para el Sur provincial).