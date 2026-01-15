15 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Salud

Más que una ambulancia: el fin de los traslados precarios para pacientes con obesidad en Mendoza

Mendoza es la primera provincia en ofrecer este servicio de vanguardia. Las ambulancias adquiridas cuentan con un soporte para personas de hasta 250 kilos.

Más que una ambulancia: el fin de los traslados precarios para pacientes con obesidad en Mendoza.

Más que una ambulancia: el fin de los traslados precarios para pacientes con obesidad en Mendoza.

 Por Natalia Mantineo

Históricamente, la urgencia médica para un paciente con obesidad mórbida en la provincia de Mendoza era sinónimo de odisea. Sin camillas adecuadas, sin espacio en las unidades y dependiendo muchas veces de la fuerza física de los bomberos. Hoy, esa deuda comenzó a saldarse con la adquisición de dos nuevas ambulancias, destinadas para ese tipo de pacientes.

ambulancias 3
Dos de las nuevas ambulancias cuentan con equipamiento para trasladar a obesos mórbidos.

Dos de las nuevas ambulancias cuentan con equipamiento para trasladar a obesos mórbidos.

La obesidad mórbida es una obesidad severa definida por un Índice de Masa Corporal (IMC) de 40 o más, o un IMC de 35 o más junto con enfermedades graves relacionadas con el peso, implicando un alto riesgo para la salud y calidad de vida debido a sus complicaciones como diabetes, hipertensión y problemas cardíacos.

Lee además
Por primera vez, Mendoza incorpora ambulancias equipadas para personas con obesidad.
Histórico

Por primera vez, Mendoza incorpora ambulancias equipadas para personas con obesidad
Gran parte de Buenos Aires sufre un apagón y se desconocen los motivos
Sin energía

Gran parte de Buenos Aires sufre un apagón eléctrico: se desconocen los motivos

Es una condición crónica multifactorial con causas genéticas, metabólicas y de estilo de vida, que requiere un tratamiento multidisciplinario

Ambulancias para obesos: seguridad inteligente

Lo que hace que estas unidades sean "superadoras" no es solo su tamaño, sino su inteligencia artificial aplicada a la seguridad vial. Por primera vez, el sistema público de Mendoza cuenta con vehículos equipados con sensores de frenado autónomo.

Esta tecnología detecta automáticamente cualquier objeto o persona que se cruce en la trayectoria de la ambulancia, activando los frenos de manera instantánea para evitar colisiones.

Sumado a sus sensores de vientos laterales -vitales para la estabilidad en las rutas mendocinas-, estas ambulancias garantizan que el paciente más crítico llegue a destino sin sobresaltos.

Dentro de la cabina, el despliegue médico es total. Las unidades están diseñadas para que el tratamiento comience antes de llegar al hospital, equipadas con herramientas que superan el estándar convencional:

  • Logística bariátrica: camillas especiales que soportan hasta 250 kg, con un ancho extra que brinda estabilidad real y un sistema de poleas con arnés móvil para elevar al paciente con suavidad y respeto.

  • Precisión en el diagnóstico: incorporan videolaringoscopios para asegurar la vía aérea en segundos y respiradores a turbina de alta performance.

  • Blindaje Médico: cuentan con electrocardiógrafos, cardiodesfibriladores, oxígeno central y kits completos de trauma tanto para adultos como para niños.

12 de agosto, presentacion nuevas ambulancias, servicio coordinado de emergencia, alfredo cornejo, rodolfo montero
Las ambulancias poseen camillas especiales, con un soporte para 250 kilos.

Las ambulancias poseen camillas especiales, con un soporte para 250 kilos.

"Darle una atención digna a quienes eran invisibles"

El ministro de Salud, Rodolfo Montero, fue contundente sobre el impacto humano de esta compra: "A estos grupos vulnerables muchas veces no se les prestaba atención porque el equipamiento no resistía. Hoy, con estas ambulancias y el sistema de poleas, no solo protegemos al paciente, sino que le damos la atención médica digna que merece".

12 de agosto, presentacion nuevas ambulancias, servicio coordinado de emergencia, alfredo cornejo, rodolfo montero
Rodolfo Montero, ministro de Salud de Mendoza.

Rodolfo Montero, ministro de Salud de Mendoza.

Hasta este miércoles, un paciente de 250 kilos enfrentaba el riesgo de caídas o esperas interminables por falta de logística. Hoy, Mendoza cuenta con un sistema que no existe en clínicas privadas ni en otras provincias, transformando los fondos del Reforsal en una herramienta que, literalmente, salva vidas que antes el sistema no podía cargar.

Las dos unidades, únicas en el sector público y privado, tendrán como base de operación el Hospital Central (con cobertura para el Gran Mendoza) y el Hospital Schestakow (para el Sur provincial).

Temas
Seguí leyendo

¿Por qué el agua del Río Mendoza es marrón? La explicación técnica sobre su color

Brinco acumula un pozo de $210 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

El crecimiento de los juegos y apuestas online en Argentina: Cifras y tendencias

El Telekino acumula $1.500 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 15 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 15 de enero de 2026

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 15 de enero de 2026

Baja la temperatura, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el pronóstico del tiempo para este jueves en toda la provincia.
El clima

Baja la temperatura, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Las Más Leídas

Becas Progresar: por qué no cobré en enero 2026
Ayuda estudiantil

Becas Progresar: por qué no cobré en enero 2026

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339

Ocurrió en Ruta 146 y Puente del Rio Diamante
Investigan las causas

Trágico accidente vial en San Rafael: un motociclista chocó en solitario y falleció

Expectativa por la reducción de aranceles a los celulares.
Nuevo régimen

Celulares más baratos: cuánto pueden bajar los precios tras la eliminación de aranceles

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026
Te puede servir

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026