Lorena Gómez, de Tunuyán, es la nueva reina de la Vendimia de Cerros

Andrea Llovino, de Guaymallén fue elegida como Virreina de los Cerros, mientras que Verónica Zarate, en una reñida elección que se definió por aplausos, fue elegida como Primera Princesa.

Foto: Yemel Fil

Lorenza tiene 58 años, es retirada del Ministerio Justicia y Seguridad, donde se desempeñó como administrativa. Es oriunda del departamento de La Paz, pero vive en Tunuyán. Tiene dos hijos, uno de ellos radicado en Australia, explicó la propia reina.

Tras ser elegida, se mostró emocionada y agradeció al público presente. "Como siempre digo, hay que luchar por los sueños. Este era el mio. Por distintas cuestiones no pude nunca participar en la Vendimia y ahora me salió esta posibilidad. Fui la última inscripta. Pensé que no me iban a dejar participar", sostuvo su majestad, ante el aplauso de decenas de personas que se acercaron a los cerros para ver la celebración.

Vendimia de los Cerros 2024

La Vendimia de los Cerros crece año tras año. A lo que era una celebración íntima que se inició años atrás, ahora ya es un espectáculo organizado y hasta con la participación activa de la Secretaría de Cultura de la provincia. Incluso, el propio Pablo Perri, director del Acto Central, estuvo presente.

Los artistas que colaboraron con la edición 2024, fueron Zumba con Mara, Ballet Aoniken, Centro Cultural Raíces, Grupo de Danzas Palenque, Danzas Libertad y Fraternidad Salay Mendoza.

Cada uno de estos ofreció una interpretación y luego se realizó la elección de la reina. Tras la votación, el cierre estuvo a cargo de la banda La Doble Folklore.

La edición 2024 estuvo organizada, una vez más, por Victoria Herrera. En tanto que quien entregó los atributos del 2023 fue Valeria Videla, quien también se mostró emocionada por cumplir su mandato como Reina de los Cerros.