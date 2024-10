Las ventas por el Día de la Madre evidencia una dispar situación de los comercios.

Los regalos que nunca fallan para estas fechas son los relacionados con los productos de belleza donde Emanuel, encargado de un local de calle San Martín, explicó: " Las ventas se mantienen durante todo el año porque se trata de productos que no saben de épocas del año, más allá de detalles que tienen las chicas que durante el invierno no se pintan las uñas de los pies, por ejemplo".

Nosotros nos encargamos de asesorarlos teniendo en cuenta todo.

De esta manera detalló que los combos pueden llegar a valer "desde $10 mil y superar los $40 mil, teniendo en cuenta que la amplitud de los precios es muy grande", ya que uno de los productos más baratos puede salir $1.500 mientras que una plancha para el pelo profesional puede alcanzar los $150 mil y hay artículos que salen $400 mil.

comercios del centro, venta día de la madre 2024 Emanuel detalla que el cliente cuenta "con el asesoramiento de especialistas". Foto: Cristian Lozano

Además, agregó un dato no menos en su rubro: "El año pasado subían los precios día a día, ahora más estabilidad de precios".

Locales de ropa: en el Día de la Madre se lucen

Los comerciantes que ofrecen ropa están pasando un buen momento teniendo en cuenta las estadísticas comparadas con la misma fecha del año pasado. Así lo explicó Alfredo, encargado de un local histórico que propone buenos precios, calidad de atención y liquidaciones permanentes.

"En el cierre del martes estamos al borde de empatar la cantidad de productos vendidos durante las jornadas previas al Día de la Madre del 2023. Estadísticamente, las ventas van a superar los números del año pasado, lo que nos es enormemente grato", detalló el encargado.

comercios del centro, venta día de la madre 2024 Alfredo detalló que "estadísticamente, las ventas van a superar los números del año pasado". Foto: Cristian Lozano

El comerciante también destacó la importancia de tener un grupo de trabajo que entienda que hay fechas donde hay que estar plenamente abocado porque los clientes son más demandantes y ejemplificó: "El cliente no quiere ver un empleado que esté sin prestar atención o con el celular, el cliente si ve que estamos trabajando, no se va a enojar".

Nos va a esperar porque saben que estamos comprometidos con el servicio.

Con respecto a los productos que venden, dijo: "Tenemos musculosas desde los $3 mil, pantalones desde los $8 mil, vestidos a $14 mil. También hay artículos un poco más elevados, pero nuestro objetivo principal es que todos puedan llevarle un presente a su madre, a su pareja o a la persona que aman".

Chocolaterías: un comercio sostenido por el turismo

La contracara en las ventas se ve en las chocolaterías donde agradecen más al turismo que al marketing comercial que puede llegar a significar el Día de la Madre: "El gran sustento anual es el turismo, viene mucha gente de Brasil y de Chile, si nos referimos a la parte internacional, y muchos argentinos de distintas provincias quienes se suelen llevar alfajores y chocolates".

Además, Florencia, empleada de una chocolatería popular céntrica, lamentó: "Es una locura lo que ha aumentado el chocolate este año, eso hace que el producto final se encarezca".

comercios del centro, venta día de la madre 2024 El turismo externo e interno es fundamental para las ventas de las chocolaterías. Foto: Cristian Lozano

"De igual manera ofrecemos promociones para este día tan especial. Tenemos cajitas de 300 gramos que tienen bombones, tabletitas y chocolates en rama", con un precio de $17.500 y Florencia garantiza que "vas a quedar como el mejor hijo del mundo".

También tenemos opciones más económicas, un corazón hermoso y delicioso sale $2.500

La chocolatería ofrece promociones que involucra botellas de vinos y chocolates, una opción más que tentadora. También hay facilidades de pago donde se reciben todos los medios de pago siempre y cuando se trate de una sola cuota: "Transferencia, crédito y débito en una sola cuota, queda todo al mismo precio".

Las tiendas de calzados: un clásico

Julio, encargado de uno de los locales favoritos para quienes buscan buenos precios pero que también pueden optar por una alta gama en sus calzados, explicó que "en promedio el ticket cayó entre el 27 y el 30% en el monto de la operación, sin embargo, las cantidad de ventas se mantienen".

"Entiendo que el poder adquisitivo se ha visto afectado negativamente, para colmo, mucha gente prefiere comprar en Chile o prioriza la compra de otras cosas" analizó el comerciante.

A partir del jueves seguramente comienza a levantar y el viernes y sábado son los días fuertes.

Con respecto a los productos más vendidos, Julio expresó: "Porque se acerca el veranito, las sandalias son las que más se regalan para el Día de la Madre, y tienen un valor de 35 mil para arriba". En cuanto promociones, detalló que "hay algunas marcas que tendrán el 20% de descuento hasta el sábado, es una promoción que hacemos por la efeméride; también tenemos grandes rebajas en el resto de los calzados".

comercios del centro, venta día de la madre 2024 Julio explicó que la cantidad de las ventas se mantienen. Foto: Cristian Lozano

"Pasa algo muy particular en estas fechas: el hijo o el marido es quien compra y después, a la otra semana, vienen las mujeres porque le erraron con el gusto o con el talle de la agasajada", concluyó Julio entre risas.

La triste situación de las marroquinerías

Para terminar la jornada de visitas, pasamos por varias marroquinerías donde expresaron una preocupación en común: las ventas se encuentran en una planicie desde febrero que, al parecer, no encuentra solución.

"En esta altura del año, pero del año pasado, el local solía estar totalmente desordenado porque venía mucha gente y muchos clientes que se llevaban de todo", explicó Matías. "Este año mirá cómo está el local, he tenido que reponer muy poco", se lamentó el joven comerciante.

Entre los productos que más se destacan para regalar en estas fechas son las bandoleras (las chicas están en $20 mil y las medianas a partir de $25 mil), las materas (con precios que parten desde los $25 mil) y las carteras que tienen una gran variedad de tamaños (desde los $30 mil).

Lo que es preocupante es que las ventas no aumentan, pero el alquiler si, los servicios e impuestos también. Eso nos desmotiva mucho.

"Por lo que hablado con los vecinos comerciantes en vísperas del Día de la Madre las ventas despegan el jueves y el viernes, pero en la previa veo la situación muy tranquila en comparación con el año pasado", comentó Matías.

comercios del centro, venta día de la madre 2024 Matías, joven comerciante, detalló que este año "he tenido que reponer muy poco". Foto: Cristian Lozano

En su análisis, comentó que comenzó a darse cuenta de la crisis en el sector en la época del inicio de clases: "Me mató la temporada de arranque de clases, comencé a ver que no vendía tantas mochilas como antes y creo que, en parte, se da porque las compran en Chile. En lo que respecta a precios, son muy buenos, accesibles y te garantizo calidad".

Hace tres meses que no pido mercadería, paralelamente he mantenido los precios.

En cuanto a las promociones, subrayó: "Con efectivo hago un 20% y un 30% de descuento. En la segunda unidad estamos haciendo un 50%; también recibo 3 cuotas sin interés y las transferencias las estoy tomando como si fuese contado".